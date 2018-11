Paradossi, illusioni, visioni e regole geometriche, la grande retrospettiva ‘Escher’ è in mostra, fino al 22 aprile 2019, per la prima volta in assoluto al Pan, Palazzo delle Arti di Napoli.

Escher non delude mai e negli ultimi anni, ha battuto ogni record di visitatori. Incisore e grafico olandese scomparso nel 1972, Maurits Cornelis Escher, è sempre stato definito un genio visionario.

Oltre 200 opere nella mostra promossa dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, prodotta e organizzata dal Gruppo Arthemisia in collaborazione con la M. C. Escher Foundation e curata da Mark Veldhuysen e Federico Giudice Andrea.

Un percorso che parte da Escher per arrivare ai giorni nostri dove un’ampia sezione è dedicata all’influenza che il suo lavoro e le sue creazioni esercitarono sulle generazioni successive, dai dischi ai fumetti, dalla pubblicità al cinema.

L'esposizione si divide in otto sezioni: Mauritis Cornelis Escher: gli esordi; Escher, l'Italia e la Campania; Tassellazione; Struttura dello spazio; Metamorfosi; Paradossi geometrici; Lavori su commissione; Eschermania.

I visitatori avranno così la possibilità di entrare in prospettive e geometrie tanto amate dall’artista. Tra le opere in mostra anche Metamorfosi II, Giorno e notte, Vincolo d'unione e Relatività, tanto per citarne alcuni esempi.

Un grande ritorno nel Sud Italia per Escher che lo amava così tanto, molti dei suoi capolavori sono nati proprio nella Costiera Amalfitana.

INFORMAZIONI

Orari

Tutti i giorni 9.30-19.30

La biglietteria e l'ingresso chiudono un'ora prima



Biglietti

Intero € 13,00 (Audioguida inclusa)

Ridotto € 11,00 (Audioguida inclusa)

Ridotto Bambini € 6,00 (Audioguida inclusa) - Bambini dai 6 ai 10 anni

Lunedì Universitario: € 8,00 (Audioguida inclusa) - Tutti i lunedì (eccetto i festivi) gli studenti universitari muniti di tesserino e documento di identità (senza limiti di età) potranno accedere alla tariffa di € 8,00 anziché € 13,00.

Esiste poi una convenzione Trenitalia per maggiori info clicca qui

Per acquistare il biglietto clicca qui

Leggi anche:

Dominella Trunfio

Foto cover