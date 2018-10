Banksy, l’artista inglese, più controverso di sempre, approda per la prima volta in assoluto al Mudec di Milano con la mostra ‘The Art of Banksy. A visual protest’. Ma come sempre, il percorso espositivo non è autorizzato dal writer che, come sappiamo, boicotta ogni tentativo di commercializzazione delle sue opere.

Gli appassionati potranno vedere per la prima volta oltre 70 lavori tra dipinti, sculture, prints, corredati di oggetti, fotografie e video, che racconteranno attraverso uno sguardo retrospettivo la sua opera e il pensiero.

Tante volte vi abbiamo parlato di Banksy, uno dei maggiori esponenti della street art contemporanea che attraverso i suoi murales tratta argomenti universali come la politica, la cultura e l'etica. La sua protesta visiva coinvolge un vastissimo ed eterogeneo pubblico e ne fa uno degli artisti più amati dalle giovani generazioni.

Erano già state organizzate diverse mostre presso gallerie d’arte (sempre non autorizzate), ma mai un museo pubblico ha ospitato finora una sua personale. La mostra sarà aperta il 21 novembre 2018 e sarà curata da Gianni Mercurio in quattro sezioni.

“Banksy amplifica ed espande il carattere multiculturale dei writers, ai quali si era agli inizi formalmente ispirato, come gli street artists della sua generazione accentua il contenuto dei messaggi politici e sociali in maniera esplicita, anzi sposta radicalmente il messaggio dalla forma al contenuto”, spiega il curatore.

Attraverso le videoinstallazioni, si racconteranno i “movimenti” che hanno dato vita a forme di protesta visiva attraverso la fusione di parole e immagini. I murales di Banksy verranno presentati, attraverso fotografie e video, nella loro collocazione originaria in luoghi dei cinque continenti.

“Il suo lavoro, straordinariamente creativo e irriverente, ha come componente fondamentale la relazione con il paesaggio umano nel quale l’artista si esprime, spesso in zone di conflitto, dove anche la politica e le istituzioni faticano ad arrivare”, si legge sul sito del Mudec.

La mostra in sé probabilmente va contro ciò che Banksy vorrebbe, ovvero l’omologazione dell’arte, che l’artista stia preparando qualche sorpresa per l’inaugurazione? Sarebbe nel suo stile!

Info, orari e biglietti

The art of Banksy

a visual protest

dal 21/11/2018 al 14/04/2019

MUDEC Museo delle Culture - Milano

Orari:

lunedì 14.30 - 19.30

Martedì - mercoledì - venerdì - domenica 9.30 - 19.30

Giovedì - sabato 9.30 - 22.30

Dominella Trunfio