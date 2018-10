É una tartaruga? La risposta sembra quasi scontata, ma non lo è. Johannes Sötter, artista di bodypainting, ha realizzato questa spettacolare immagine in cui è davvero difficile distinguere le due figure.

Il video, postato su Instagram da Sötter, ha già fatto il giro del mondo. Sullo sfondo un paesaggio marino mostra fondali intervallati da rocce. Qui nuota una tartaruga spostandosi attraverso le zampe. Ma cosa c'entra la donna?

Chiamarla illusione ottica è riduttivo. Si tratta infatti di una vera e propria opera d'arte. D'altronde, Johannes Sötter è uno dei migliori artisti di questo genere al mondo. Non a caso, nel 2002 ha conquistato il World Bodypainting Championship nel 2012.

Le sue opere sono caratterizzata da un livello di dettaglio in cui è quasi impossibile distinguere la realtà dall'effetto ottico. Un modo per dimostrare che la realtà non va giudicata solo dalle apparenze perché spesso può essere molto diversa da come sembra.

Secondo voi di che si tratta?

Rispondete prima di guardare il video e poi scoprite se avete azzeccato!

Francesca Mancuso