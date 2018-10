Per la prima volta un gruppo italiano di musica popolare sul podio dei Songlines Music Awards

Pizzica e Salento fanno tutt’uno e il loro amore incondizionato arriva fino a Londra dove il gruppo Canzoniere Grecanico Salentino vince i Songlines music awards 2018, il principale riconoscimento alla musica folk del mondo, l’equivalente degli Oscar nella world music.

Lo storico gruppo, il primo di musica popolare a essersi formato in Puglia, si è aggiudicato il Songlines Music Awards come “Miglior gruppo di world music al mondo”.

Organizzati da Songlines, la rivista inglese di settore più importante al mondo, è uno dei riconoscimenti più ambiti, che in passato ha premiato anche Goran Bregovic, Amadou e Mariam, Kronos Quartet, Rokia Traoré, Femi Kuti, Gotan Project e Youssou N'Dour.

Il Canzoniere Grecanico Salentino è nato a Lecce nella metà degli anni '70 da un’idea della scrittrice Rina Durante e negli anni è diventato il più importante gruppo di musica popolare salentina e il primo ad essersi formato in Puglia, oltre ad essere - oggi - anche un'Associazione culturale. Composto da Mauro Durante (voce, violino e tamburi), Alessia Tondo (voce e castagnette), Emanuele Licci (voce, chitarra e bouzouki), Giulio Bianco (zampogna, basso, armonica, flauti e fiati popolari), Massimiliano Morabito (organetto), Giancarlo Paglialunga (voce e tamburello) e Silvia Perrone (danza) è diventato negli anni bandiera italiana nel mondo, anche grazie al lavoro dell'etichetta Ponderosa e al costante accompagnamento di Puglia Sounds.