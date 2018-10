Una critica metaforica alla società moderna, questo è il messaggio che Pawel Kuczynski, artista e caricaturista polacco, vuol far passare attraverso le sue innumerevoli illustrazioni.

Definito uno dei più famosi caricaturisti del mondo, si considera un osservatore di tutto quello che succede intorno a lui, credendo che gli artisti possano trasformare tutto, considera le sue opere rappresentazioni reali del nostro tempo surreale.

Una rappresentazione dei mali moderni come la dipendenza dai dispositivi, dai social network, la politicizzazione di tutte le sfere della vita, la vetrinizzazione del sociale, l'inspiegabilità della violenza, tutte immagini in cui è impossibile non riconoscersi.

Un pugno nello stomaco, uno schiaffo in pieno volto, le sue opere ci costringono a fare i conti con noi stessi, a riconoscere i peccati di cui ci macchiamo e di cui siamo complici, nella speranza che solo attraverso la conoscenza dei nostri limiti si possa auspicare ad una trasformazione.

Pawel crea i suoi capolavori con l'aiuto dell'acquerello liquido e dei pastelli colorati, sostenendo che una buona metafora possa spiegare un'idea meglio di mille parole, date un'occhiata alle immagini che abbiamo scelto per voi, sono tutte così immediate, e colpiscono proprio per la loro tempestività.

Confessione

Fake news

Show(er)

Perla

Lavoratori

Nella giusta direzione

Sola

Wireless

Squali

Il dio denaro

Culla

Periscopio

Paraocchi

Controllo

Chirurgia

Buongiorno

Realtà virtuale

Amore: quando il cervello prende una pausa

Fonte foto: Pawel Kuczynski