Da Monet a Cézanne per rivivere la magia dell’arte impressionista. Per la prima volta in Italia, arriva l’attesissima mostra multimediale che rende omaggio ai precursori di un nuovo modo di osservare il mondo e la natura circostante attraverso il contrasto di luci e ombre e i colori vividi in ambito pittorico. Fino al 5 dicembre l’appuntamento è a Palazzo degli Esami a Roma.

Si chiama “Impressionisti Francesi – da Monet a Cézanne” e conduce il pubblico nella Parigi del XIX secolo: un cuore bohémien, pulsante di creatività e innovazione. Su maxischermi i dipinti rivivono, ci sono le audaci pennellate di Monet, Pissarro, Renoir, Cézanne e altro ancora.

“Forse nessun movimento artistico della storia dell'arte moderna può essere paragonato – per la ricchezza di suggestioni, emozioni e indefinibile fascino – a quello degli Impressionisti, per tutta una serie di ragioni. Anzitutto per il carattere di fresca immediatezza di una pittura liquida e per quel senso del provvisorio, di quell'attimo da cogliere”, dice Giancarlo Bonomo, curatore della mostra.

Migliaia di immagini raffiguranti i capolavori degli Impressionisti francesi vengono proiettate a pieno schermo e a rendere ancor più suggestiva l’atmosfera generale è la vibrante colonna sonora, con le musiche di Debussy, Čajkovskij, Ravel, Offenbach.

“Ritorneranno le atmosfere dei caffè e dei salotti buoni, le luci ed i colori della natura cristallizzati nella pittura en plein air, così come quel senso di spensieratezza che segretamente invidiamo. In questo viaggio multimediale ognuno potrà vivere una personale esperienza”, conclude Bonomo.

Da Monet a Cézanne, orari e biglietti

ORARI

Da Venerdì 5 Ottobre 2018 a Mercoledì 5 Dicembre 2018

Dal lunedì al giovedì 10 – 20

Venerdì e Sabato 10 – 23

Domenica 10 – 21

BIGLIETTI

INTERO

15 €

RIDOTTO

12 €

Per tutte le altre agevolazioni e per acquistare il biglietto clicca qui

