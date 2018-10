Paesaggi idilliaci con piante, uccelli e un’edicola sacra con dipinte le figure dei Lari protettori della casa. Pompei non smette mai di stupire, questa volta a riemergere è un vero e proprio "Giardino incantato".

Un grande larario custodito da due grandi serpenti, un pavone, fiere dorate che si battono contro un cinghiale nero come i mali del mondo. E poi ancora uccellini, un pozzo, una vasca colorata e il ritratto di un uomo-cane.

Il sontuoso larario dipinto di circa 4 metri per 5 tornato alla luce durante uno scavo nella Regio V di Pompei. I Lari, ricordiamolo, sono figure che rappresentano gli spiriti protettori degli antenati defunti e che proteggono la famiglia.

Il giardino incantato probabilmente è stato sepolto duemila anni fa, ma su chi fosse il proprietario di questa casa aleggia ancora il mistero.

"Chissà che non lo rivelino i lavori dei prossimi mesi, quando verranno liberate dai lapilli altre due stanze che si affacciavano sul giardino. Tutt'intorno Pompei oggi è un grande cantiere per mettere in sicurezza la millenaria città. La scoperta della casa del giardino incantato è un tesoro inaspettato che viene da qui", continua Massimo Osanna.