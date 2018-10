Alla Scala di Milano e non solo con biglietti a 2 euro. Il posto in poltrona è assicurato per gli under 25 per alcune rappresentazioni. Ad annunciarlo è il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli, l’iniziativa ha l’obiettivo di rendere l’opera lirica più accessibile.

Sono 14 le fondazioni che hanno deciso di aderire all’iniziativa dedicata alla fascia d’età 18-25 anni. La Scala ha già deciso che ci saranno 22 rappresentazioni con 100 posti ciascuna riservate all’offerta. Si tratta di 15 opere e 7 balletti per un totale di 2200 posti.

"È un'iniziativa rivolta alle nuove generazioni che spesso considerano la cultura con scetticismo o perché vivono un disagio, la cultura non è una soluzione, ma può aiutare", spiega il ministro.

Una bella idea considerando i prezzi a teatro che a volte superano le 250 euro a posto, anche se c’è da dire che ci sono tante altre offerte per scuole, associazioni e giovani a prezzi ridotti.

"Questo è un modo per far conoscere a tutto il mondo l'enorme patrimonio della lirica a persone che non sono abituate ad ascoltare l'opera per alcune ore", continua il ministro.

Al contrario sul fronte musei gratis c’era stata qualche polemica, ma Bonisoli tranquillizza tutti: da ottobre a marzo le prime domeniche del mese sanno a ingresso libero e altri 8 giorni saranno a discrezione dei direttori. Ci sarà, infine, una settimana intera, probabilmente a marzo in tutta Italia completamente gratis.

Insomma non resta che consultare cartelloni di lirica e prossime mostre!

Per maggiori informazioni clicca qui

Leggi anche:

Dominella Trunfio