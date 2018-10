Un jukebox molto particolare perché invece di trasmettere in filodiffusione canzoni, declama versi poetici. Succede a Messina dove il jukebox letterario è già un successo.

L’idea è di Mauro Cappotto, professore di Storia dell’arte di Capo d’Orlando che ha pensato bene che diffondere in questo modo versi di Brancati, Bufalino, Montale e di autori contemporanei, potesse essere una buona idea per avvicinare gli studenti messinesi e non alla poesia.

Per azionare il jukebox letterario basta una monetina, il progetto era stato presentato nell’ambito della rassegna Naxoslegge di Fulvia Toscano ed è itinerante nei licei cittadini ma anche in luoghi di aggregazione della città.

Avevamo già parlato di iniziative simili e originali mirate a diffondere la cultura. Negli ultimi anni, in tutto il mondo è cresciuta la sensibilità verso la lettura, la poesia e l'arte in generale. Nella maggior parte dei casi i progetti sono portati avanti da privati cittadini che hanno come unico scopo quello di contagiare amici, conoscenti e non solo ad avere maggiore sensibilità.

Dai distributori automatici di buone letture agli scambi di libri tra mamme, dalle biblioteche mobili ai cani aiutano i bimbi ad imparare a leggere, di idee ce ne sono tantissime.

E tra le più belle c'è proprio questo jukebox, ascoltate:



Dominella Trunfio