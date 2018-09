Centosettanta opere che ripercorrono l’incredibile vita di un personaggio che ha cambiato per sempre i connotati non solo del mondo dell’arte, ma anche della musica, del cinema e della moda. Dal 3 ottobre fino al 31 marzo 2019 al Vittoriano a Roma, gli occhi sono puntati su Andy Warhol.



Sarà l’Ala Brasini a ospitare la mostra prodotta e organizzata da Arthemisia in collaborazione con Eugenio Falcioni & Art Motors srl e curata da Matteo Bellenghi.

L’esposizione realizzata in occasione del novantesimo anniversario della nascita di Andy Warhol parte dalle origini artistiche della Pop Art.

Nel 1962, infatti, il genio di Pittsburgh inizia a usando la serigrafia crea la serie Campbell’s Soup, minestre in scatola che Warhol prende dagli scaffali dei supermercati per consegnarli all’Olimpo dell’arte. Seguono poi le serie su Elvis, su Marilyn, sulla Coca-Cola.

Ritenuto il padre della Pop Art, Andy Warhol non si è limitato alla pittura, ma ha avuto un ruolo fondamentale nella storia del cinema, della scrittura, della fotografia e della pubblicità e scultura.

Il suo estro artistico inizia a New York nel 1949 quando lavora per riviste come Vogue e Glamour, per poi diventare una delle figura più eclettiche della Grande Mela.

“Osservare l’America attraverso Warhol significa infatti guardare negli occhi gli eventi che sconvolgono la cronaca e la storia: dalla serie dedicata ai Most Wanted Men a Gun, da Knives alla serie di sedie elettriche, fino alle immagini dell’assassinio di John Kennedy”, si legge sul sito ufficiale dedicato all’artista.



“Il pop – diceva Warhol - viene dall’esterno che re-incornicia, filtra, scompone e rimonta le immagini mediatiche sotto gli occhi di tutti, vi pone sopra una patina estetizzante, che allo stesso tempo vela e rivela tratti non immediatamente percepibili”.

Mostra Andy Warhol, orari e biglietti

ORARI

Da lunedì a giovedì 9.30 - 19.30

venerdì e sabato 9.30 - 22.00

domenica 9.30 - 20.30

(la biglietteria chiude un'ora prima)

BIGLIETTI

Intero 13€ + 1,50€ prevendita

Ridotto generico 11€ + 1,50€ prevendita

Per tutti gli altri sconti e per acquistare il biglietto clicca qui

Dominella Trunfio