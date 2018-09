Colora vecchi muri e angoli degradati della città con i suoi suggestivi e impressionanti murales in 3D. Lui è Odeith, classe ’76 portoghese, oggi artista conosciuto in tutto il mondo per dare una nuova veste ai quartieri popolari spesso vittime dell’abbandono. Ma se siete deboli di cuore o soffrite di vertigini, meglio non guardarli!

La bomboletta spray è la sua migliore alleata, sin da quando già negli anni Ottanta si dilettava con graffiti in vecchie stazioni e binari ferroviari. I suoi paesaggi e personaggi sono caratterizzati dal 3D, attraverso i colori e le ombreggiature Odeith riesce a creare prospettive suggestive.

Tigri, insetti, ma anche personaggi del mondo della musica, del cinema, dello spettacolo: la sua arte è davvero trasversale e realistica.

Nel 2005, l’artista è diventato famoso a livello internazionale per le sue incursioni rivoluzionarie nel campo dell'arte anamorfica, distinguendosi per le sue composizioni create in prospettiva e dipinte in diverse superfici, come angoli a 90 gradi creando un effetto di illusione ottica. Nel 2008, ha chiuso il suo studio di tatuaggi e si è trasferito a Londra.

Guardate i suoi murales, alcuni sembrano usciti da un libro di fantascienza!

Dominella Trunfio

