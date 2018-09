Gli attuali trentenni di certo ricorderanno le avventure di Miki e Yuri racchiuse in Piccoli problemi di cuore, uno dei cartoni animati giapponesi più amanti di sempre, che adesso arriva al cinema in versione inedita: un film con attori in carne e ossa.



La perenne indecisione tra Ginta e Yuri e la rivalità tra Miki e Arimi saranno sul grande schermo per farci fare un tuffo nel passato. Il manga è stato ideato dal fumettista Wataru Yoshimizu e messa su carta in una serie di strisce pubblicate tra il 1992 e il 1995, mentre la serie tv ha esordito nel 1994.

Adesso il cartone si è trasformato in un film prodotto dalla Warner Bros con il titolo di "Marmalade boy", quello del manga giapponese d’esordio. Il regista è il Ryuichi Hiroki che ha raccontato al Japan today che la pellicola si rifarà molto ai manga originali e che stupirà tutti davvero tutti. Il cast è tutto nipponico, i protagonisti sono Hinaki Sakurai nel ruolo di Miki e Ryo Yoshizawa in quello di Yuri.

In Italia, il manga, aveva già stupito a suo tempo, infatti, molte scene erano state censurate perché ritenute inadeguate alla visione da parte di minori. Marmalade Boy arriverà nelle sale giapponesi il 27 aprile 2018, ma è già stato pubblicato il trailer:

Cosa vedremo al cinema? Secondo le prime indiscrezioni la storia partirà da Miki e dalla sua famiglia. Lei studentessa è alle prese con il divorzio dei genitori. Da lì inizia la convivenza forzata con Yuri i cui genitori si sono lasciati e hanno scelto come nuovi partner quelli della ragazza. Insomma curiosi di vedere questa nuova versione? Ma bisognerà aspettare un po’, le date italiane sono ancora top secret.

