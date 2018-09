Un'antica tomba egizia di 4000 anni aperta al pubblico. Da sabato è possibile ammirare questo luogo davvero suggestivo, nella necropoli di Saqqara, vicino a Giza.

Scoperta nel 1940 dall'egittologo Zaki Saad, la tomba appartiene a un antico alto funzionario egiziano di nome Mehu, imparentato con il primo re della sesta dinastia. Si trova al di fuori delle rovine di Menfi, l'antica capitale dell'antico Egitto.

Al suo interno, la tomba è formata da due camere. Mehu visse durante il regno di re Pepi, nel 2200 a.C. e deteneva 48 titoli, trovati incisi sulle pareti della tomba insieme a scene di caccia e di danza acrobatica accompagnati da disegni che raffiguravano momenti di vita quotidiana nell'antico Egitto, tra cui la lavorazione dei metalli, la raccolta, la costruzione di barche, la pesca con reti e la preparazione del cibo.

Si tratta in realtà di una tomba di famiglia in cui hanno trovato posto anche i discendenti di Mehu, il figlio Meren Ra e il nipote Heteb Kha.