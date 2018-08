Ridare bellezza a muri, spartitraffico e blocchi di cemento regalando qualche perla poetica di poeti, scrittori, ma anche cantanti. Torna il collettivo Propaganda poetica che ha come obiettivo quello di diffondere la poesia e la cultura, autoctona e non, nelle città italiane attraverso la street art.

Tra le ultime in ordine di tempo c’è anche la famosa frase del Piccolo principe: ‘Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi’, comparsa il 21 agosto in uno dei muri degradati del mercato di Ballarò a Palermo.

‘Ci pensa il mare a perdonare i nostri inverni’ si legge invece al Foro Italico. La frase di Michele Gentile è comparsa il 28 agosto e il collettivo accompagna la foto pubblicata su Facebook con un ulteriore espressione: ‘Possa il mare regalarvi la bellezza, la gioia e la semplicità tutte le volte che ne avrete bisogno’.

E ancora il 27 agosto al porticciolo di Sant'Erasmo spunta la frase tratta da Itaca di Costantino Kavafis: ‘Sempre devi avere in mente Itaca, raggiungerla sia il pensiero costante' e Propaganda poetica dice: ‘Vi auguriamo strade lunghe, sogni luminosi e avventure fantastiche’.

Il 20 agosto, in via Lattarini, l’omaggio a Susanna Casciani: ‘Resta, goditi lo spettacolo. Resta coraggiosa. Resta dolce. Testa alta, cuore in mano’.

Del collettivo si sa molto poco, mantengono quel mistero che ben conosciamo grazie a Banksy, ma si sa che sono studenti di Economia e dell’Accademia delle Belle Arti. La loro mission è raccontata sulla pagina Facebook Propaganda poetica dove si legge che sono attivi dal dicembre 2015.

La prima frase è stata quella di uno slogan pacifista: ‘Praticate gentilezza a caso e atti di bellezza privi di senso’, ma poi pian piano sono comparse citazioni di Frida Kahlo, Dalai Lama ma anche versi di Fabrizio De Andrè.

Frasi che ripetiamo compaiono su muri incrostati e vecchi dove albergano vecchi murales o scritte sbiadite, mai su muri di palazzi immacolati. Insomma qui l’obiettivo è diffondere cultura e bellezza, non sporcare la città.

Dominella Trunfio

Foto: Propaganda poetica