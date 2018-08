Dallo schermo ai muri delle città: i cartoni animati colorano il villaggio di Huija, a Taiwan, grazie a tre artiste che non solo hanno regalato un nuovo decoro urbano, ma con la loro street art hanno rilanciato il turismo e anche il prezzo delle case.

C’è la casa con Biancaneve e i sette nani, quella con Cappuccetto rosso e ancora gli Angry birds, Hello Kitty, Sampei e perfino il meraviglioso mondo marino della Sirenetta, ma anche le bambole Daruma.

Il primo murales è stato realizzato dalle tre sorelle che erano nel villaggio per fare visita alla nonna, ma dopo a ruota, ogni abitante ha iniziato a decorare la propria casa e non solo. La street art ha contagiato tutti e l’intero paesino cinese è diventato una tavolozza di colori.

A dipingere ci sono anziani, bambini e chiunque abbia voglia di cimentarsi in un nuovo modo di creare comunità.

E’ per questo che i murales non sono perfetti, anche se in molti si nota una spiccata vena artistica.

Cosa ne pensate?

Altre bellissime opere di street art:

Dominella Trunfio