I resti di un’antica biblioteca risalente a 1.800 anni fa sono stati rinvenuti nel centro di Colonia. La biblioteca, che fu costruita dai Romani, avrebbe ospitato fino a 20mila pergamene e ad oggi risulta essere la più antica della Germania.

Le pareti della biblioteca, probabilmente alta due piani, furono scoperte per la prima volta nel 2017 durante uno scavo sul terreno di una chiesa protestante - la chiesa di Antoniter - in quella che oggi è una moderna area commerciale nella città di Colonia. Il resto è stato poi scoperto dopo ulteriori lavori di scavo sul terreno.

Secondo gli archeologi, si tratta di un edificio romano risalente al periodo compreso tra il 150 e il 200 d.C., paragonabile alla biblioteca di Efeso in Turchia, che doveva sorgere nell’area del foro, come dettava la tradizione urbanistica latina. Alcune nicchie lungo le pareti sono rimaste intatte e servivano probabilmente a conservare i rotoli di pergamena.