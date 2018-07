In Cina le biblioteche dall’aspetto futuristico sono ormai una consolidata realtà. In ultima, quella di Zhongshu nella provincia di Shaanxi che ha un design che sembra uscito da un libro di fantascienza.

Pareti completamente bianche, la biblioteca è stata realizzata da Wutopia Lab di Shanghai e si trova al quarto piano di un centro commerciale. Una scala sinuosa, linee e curve verso il soffitto che tanto somigliano a un quadro futuristico.

A dare un tocco di colore ci pensano i libri disposti in oltre 3mila scaffali che sembrano sospesi, a tratti infatti questa biblioteca potrebbe sembrare anche l’interno di una nave con tanto di oblò.

Circa 600 i giorni che ci son voluti per realizzare design e costruzione, Le forme sinuose della libreria Zhongshu sono state ottenute utilizzando la modellazione 3D.

"Spero che le nostre pratiche architettoniche siano da spunto per creare nuove espressioni artistiche e questo luogo diventi una realtà magica anche in ottica di revival urbano che è già in atto a Xi'an”, scrive l’azienda in una nota stampa.

Come dicevamo, la Cina è ormai all’avanguardia per questo tipo di strutture, chi non ricorda la libreria costruita all'interno di un ex parcheggio, che era stato a sua volta un rifugio antiaereo?

Ma di biblioteche e librerie bellissime ce ne sono in tutto il mondo, antiche e moderne. Leggete qui:

Dominella Trunfio

Foto: CreatAR Images