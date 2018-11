Dumbo approda al cinema in un film diretto da Tim Burton per la Disney. Per vederlo dovremo aspettare marzo 2019, ma nel frattempo ecco i due trailer dell’amatissimo elefantino dalle enormi orecchie.

Purtroppo il povero Dumbo vestirà le vesti di una star del circo, sarà un fenomeno da baraccone proprio per le sue enormi orecchie. Ma il finale è a sorpresa, perché l’elefantino imparerà a volare e superare pregiudizi e ostacoli.

Basato sia sul libro di Helen Aberson e Harold Pearl, sia sul classico Disney del 1941, Dumbo è nei nostri cuori da sempre per questo speriamo che la trama non ci deluda e che il simpatico animale possa trovare la strada della libertà, ben lontana dal tendone di un circo.

Il film come dicevamo sarà nelle sale da marzo 2019, nel cast troveremo Colin Farrell nei panni di Holt Farrier, una ex stella del circo incaricato di occuparsi del piccolo elefantino; Nico Parker e Finley Hobbins saranno i figli di Holt, mentre Danny DeVito sarà il perfido proprietario del circo Max Medici che cercherà di sfruttare in tutti i modi le abilità dell’elefantino.Infine, Michael Keaton ed Eva Green, saranno l’impresario V.A. Vandevere e l’artista circense Colette Marchant, i quali cercheranno di rendere Dumbo una vera star.

Dumbo, la trama

Dumbo viene deriso da tutti per le sue orecchie enormi, Holt Farrier è un ex star del circo la cui vita viene stravolta quando fa ritorno a casa dalla guerra. Il circense viene arruolato da Max Medici, il nuovo proprietario del circo, che lo assume per prendersi cura del piccolo elefante dalle orecchie troppo grandi. Ma ben presto tutto cambia quando i figli di Holt scoprono che Dumbo riesce a volare.

Non sappiamo ancora come andrà a finire, ma speriamo in un lieto fine per il nostro dolce Dumbo!

AGGIORNAMENTO DEL 16 NOVEMBRE

Arriva un nuovo trailer di Dumbo. Reso noto ieri dalla Walt Disney, il filmato da 2 minuti e 20 secondi rivela altri dettagli della storia dell'elefantino più celebre del mondo. Eccolo qui di seguito:

Dominella Trunfio