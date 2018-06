Un grido d'aiuto, un'enorme installazione artistica posizionata in uno dei luoghi più amati e più belli del mondo. A Roma, nel cuore dei Fori Imperiali l'artista Maria Cristina Finucci ha realizzato la scritta HELP the Ocean, in occasione della Giornata mondiale degli oceani.

Un'opera certamente d'impatto viste anche le sue grandi dimensioni, formata da 76 elementi che ricostruiscono le quattro lettere della parola HELP. Si tratta di gabbioni in metallo foderati da pannelli di rete rossa decorati, si fa per dire, da 6 milioni di tappi di plastica.

L'installazione, sostenuta dalla Fondazione Bracco e con la promozione del Parco Archeologico del Colosseo, vuole simulare un ritrovamento archeologico. In un futuro lontano, ipotizza l'artista, nel 4016 dC un archeologo trova questi reperti diversi da quelli delle comuni discariche.

“ Solo durante il suo viaggio di ritorno con la navicella spaziale – perché probabilmente tra duemila anni il genere umano sarà estinto- guardando dall’alto l’archeologo riesce a leggere la parola HELP, un deliberato ed organizzato grido di aiuto della nostra civiltà” racconta l'artista. Non a caso la scelta della parola HELP.

Di notte la gigantesca scritta si illumina ed è visibile da via dei Fori Imperiali. Anche l'arte ci ricorda che la plastica sta soffocando i nostri oceani. L'impianto architettonico richiama la sintassi costruttiva dell’architettura antica romana, anche se il materiale da costruzione non è la pietra ma la plastica.

L’opera fa parte del ciclo avviato nel 2013 dall’artista con la fondazione di un nuovo Stato Federale, il cosiddetto Garbage Patch State, il secondo più vasto al mondo che comprende le 5 principali “isole” di plastica presenti negli oceani. Un'area dalle dimensioni spaventose: 16 milioni di kmq.

L'installazione sarà visibile dal 9 giugno al 29 luglio all'interno del Parco Archeologico del Colosseo ai Fori Imperiali, a Roma.

“HELP è un grido d’allarme che non si limita alla pur importante questione ambientale, ma pone al centro l’individuo e l’intera vita sul pianeta, in cui l’ambiente è legato indissolubilmente alle risorse naturali, alla salute, all’alimentazione, alla povertà, alle disuguaglianze, ai diritti umani, alla pace ” ha spiegato l’artista Maria Cristina Finucci.

Se siete a Roma non perdetela.

Francesca Mancuso