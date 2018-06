Murales giganti che sovrastano la città e riproducono la natura riportando il colore nelle periferie dimenticate. Piante e fiori sbocciano in edifici degradati o su grattacieli grigi e monotoni. Ecco la street art di Mona Caron, l’artista che porta la primavera sui muri.

Mona Caron è un’artista originaria della Svizzera Italiana ma da tempo vive a San Francisco, dove si è laureata in illustrazione all’ Academy of Art University, anche se la sua carriera da muralista è iniziata da autodidatta. Le sue opere di street art sono in formato gigante e si possono ammirare proprio nelle strade americane, anche se molte illustrazioni le produce per poster, riviste e libri.

Tra i suoi progetti c’è Weeds, una sorta di metafora alla resilienza. Molto spesso, infatti, fotografa gli step del suo lavoro, così facendo dall’inizio alla fine mostra come un luogo può trasformarsi attraverso la vernice. Prati e vere e proprie foreste sbocciano fu facciate degradate della metropoli per dare un po’ di speranza.

Il progetto sta prendendo piede anche fuori dall’America, piace questa idea di dipingere sui muri l’utopia di una nuova città che elimina il grigiore e offre una straordinaria riqualificazione ambientale. Così le periferie escono anche dall’umiliazione della bruttezza per trasformarsi in giardini colorati.

Guardate che meraviglia:

Guarda il bellissimo video sulle sue creazioni:

Altre meravigliose opere d'arte:

Dominella Trunfio

