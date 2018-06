A spasso per Venezia per scoprire i mosaici e i pavimenti più belli. Continua il progetto di Sebastian Erras, il fotografo tedesco che da qualche anno, mostra un lato completamente diverso della bella città veneta. Armato di macchina fotografica immortala infatti, ciò che potrebbe passare inosservato nella routine quotidiana.

Di Venezia si parla spesso: laguna, gondole, ponti, edifici storici, ma quante volte vi siete soffermati a guardare in giù? Quando Erras nel 2015 aveva visitato per la prima volta la città italiana era rimasto affascinato proprio dai mosaici e i pavimenti di molti palazzi storici, così ha deciso di dedicarsi a un nuovo progetto fotografico con l’obiettivo di dare lustro a queste magnifiche opere architettoniche.

Il suo progetto spegne le tre candeline, ma Sebastian Erras continua a trovare sempre luoghi nuovi e ogni volta rimane incantato da tanta varietà di colori, forme e intrecci perfetti. Il fotografo tedesco ha scattato anche a Parigi, Marrakech, Barcellona, Londra e altri paesi, ma giura che i mosaici di Venezia rimangono tra i suoi preferiti.

"Ero curioso di scoprire un nuovo lato di Venezia che probabilmente non è così conosciuto, dato che la gente di solito non presta attenzione ai pavimenti. Molti di questi sono nascosti nelle chiese e nei monumenti. Le persone che vivono lì mi hanno detto: Cammino qui ogni giorno e non ho mai notato i pavimenti. È un modo diverso di scoprire una città”, spiega Erras.