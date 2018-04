Per chi già è in astinenza e conta i giorni e le ore in cui potrà vedere la stagione conclusiva, arriva una buona notizia: Game of Thrones si trasforma in una mostra multimediale, anche se per visitarla bisognerà volare fino a Parigi.

Si chiama ‘Game of Thrones: The Touring Exhibition’ e sarà una mostra interattiva che dal 1 giugno fino al 2 settembre appassionerà i fan della serie televisiva di HBO. Gli scenari di Westeros approderanno in Europa e sarà proprio la capitale francese a proseguire il tour della mostra (dopo il debutto a Barcellona).

A Parigi Expo / Porte de Versailles, la mostra è presentata in collaborazione con Encore Productions: 2mila metri quadrati ricchi di immagini mozzafiato e artefatti avvincenti.



Cosa troveremo? Oggetti di scena, costumi, armi e armature che inonderanno diverse aree espositive. I visitatori come per magia si ritroveranno a sperimentare le terre mitiche di Westeros e Essos e rivivere le prove e le tribolazioni dei nobili e della gente comune che lotta per la sopravvivenza all’ombra del Trono di spade.

Un mix dunque di ambienti immersivi, interazioni e contenuti multimediali tra i paesaggi invernali del Nord, il viale alberato della Kingsroad, le ambientazioni regali di King's Landing,la città conquistata di Meereen con le sue guarnigioni di guerrieri immacolati e i lealisti di Casa Targaryen.

E ancora la casa dei Guardiani della notte, le terre ghiacciate Oltre il Muro, ma lo spettacolo arriva dritto al centro della Sala del Trono dove i visitatori possono contemplare la sede del potere in tutta la sua gloria.Insomma il mondo creato da George R.R. Martin prende vita, proprio mentre l’autore annuncia sul proprio blog l’uscita di un nuovo libro della saga "Cronache del ghiaccio e del fuoco", da cui è stata tratta la serie tv.

Non si tratterà dell’atteso sesto capitolo "The Winds Of Winter", bensì di un prequel letterario intitolato "Fire & Blood", che arriverà nelle librerie il prossimo 20 novembre.

Informazioni mostra

Paris Expo / Porte de Versailles

Pavillon: 2.1 Place de la Porte de Versailles 75015 Parigi

Orari di apertura

Dal 1 giugno al 2 settembre

Aperto tutti i giorni: dalle 10 alle 19 e il sabato fino alle 22

Prezzi del biglietto

Adulti: 19,90

Audioguida: 6 €

Per acquistare il biglietto clicca qui

