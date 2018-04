Da migliaia di anni popolano la metropoli di Istanbul: sono i gatti vagabondi della città turca che arrivano al cinema con un bellissimo documentario di Ceyda Torun dal titolo Kedi. La città dei gatti (In Italia le proiezioni sul grande schermo sono solo il 22 e 23 maggio).

I gatti sono creature meravigliose e sono parte integrante della comunità ricca e vivace. I felini senza proprietari vivono tra due mondi, non sono addomesticati, ma neanche selvatici e anche quando vengono adottati continuano a stare sia in casa che per strada.

Come si legge nella sinossi:

“I gatti sono uno specchio dei cittadini, capaci di aiutarli a riflettere in modo unico su loro stessi e la città. Incarnano il caos e la cultura della città e questo incredibile documentario ne racconta le diverse anime attraverso i suoi felini”.

Kedi che racconta la storia di sette degli innumerevoli gatti è stato diretto dalla regista Ceyda Torun e mostra il modo in cui gli animali portano gioia e affetto alle persone che adottano. I gatti di cui si raccontano le giornate sono Sari, Bengu, Psikopat, Deniz, Aslan Parcasi, Duman e Gamin, ognuno con una propria personalità.

"Sono cresciuta a Istanbul e credo che la mia infanzia sia stata infinitamente meno solitaria di quanto sarebbe stata se non ci fossero i gatti, e senza di loro non sarei la persona che sono oggi. Sono i miei amici, i miei confidenti, e mi è mancata la loro presenza nelle altre città in cui ho vissuto. Questo film è una lettera d'amore a quei gatti e alla città, ed entrambi stanno cambiando in modo imprevedibile", ha spiegato la regista.

Martedì 24 aprile alle ore 12, al cinema Farnese di Roma ci sarà l'anteprima, mentre il grande pubblico dovrà aspettare il 22 e 23 maggio. Per rimanere informato consulta il sito web ufficiale, clicca qui

