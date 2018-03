La primavera in tutte le sue forme, anche in alcuni dei dipinti più conosciuti al mondo. I colori vivaci e brillanti ci lasciano alle spalle il grigio dell’inverno e ci proiettano verso mattine soleggiate e paesaggi verdi.

Da sempre l’arte omaggia la primavera. I fiori sono magici per via della loro funzione evocativa e per la loro simbologia. Una natura mutevole, precaria, fragile e delicata che offre spunti ad artisti e pittori che non fanno altro che riportare su tela ciò che già esiste da sempre.

Fonte d’ispirazione da sempre, ecco dieci bellissimi quadri che sono poesia per i nostri occhi.

1. 1) Monet, Giardino di Monet a Giverny

Il giardino di Monet a Giverny è un dipinto a olio su tela realizzato nel 1900, conservato nel Musée d'Orsay di Parigi. La pittura en plain air, tipica del movimennto impressionista, in Monet trova la sua più ampia realizzazione, nella tela non c'è una natura selvaggia, ma una natura progettata meticolosamente dall’artista stesso.

2. 2) Van Gogh, Girasoli

I Girasoli sono una serie di dipinti ad olio su tela realizzati tra il 1888 e il 1889 dal pittore Vincent van Gogh. Sono ben cinque e sono distribuiti in altrettanti musei, da una parte all’altra del globo. Ogni anno cinque milioni di persone si fermano davanti all’opera con occhi incantati.

4. 3) Gyoshu Hayami, Fiori di ciliegio in una notte

Straordinario Hanami anche nelle opere d'arte grazie all'artista giapponese Hayami che ha realizzato l'opera un anno prima della sua prematura morte.Sembra che questo albero rappresenti proprio la sua vita.

5. 4) Renoir, Bouquet de Chrysanthèmes

Bouquet de Chrysanthèmes è un dipinto autografo di Renoir, i crisantemi si distinguono dagli altri per l’impiego di fiori, tutti dello stesso tipo, in un vaso a tinta unita con forma semplificata. Anche per Renoir così com'era stato per Monet arriva il momento della natura.

6. 5) Georgia O'Keeffe, Oriental Poppies

Georgia Totto O'Keeffe è stata una pittrice statunitense e la sua arte è associabile al precisionismo, non a caso i suoi Orienta Poppies sembrano una fotografia. Ha dipinto diversi soggetti, ma le sue creazioni più importanti sono quelle con la rappresentazione di di fiori e paesaggi per lo più colline desertiche disseminate di rocce.

7. 6) Andy Warhol, Flowers

Versatile e geniale, Andy Warhol ha dipinto anche i fiori. Flowers è composta da dieci serigrafie basate su fotografie scattate da Patricia Caulfield che sono state pubblicate nel numero di giugno del 1964 della rivista Modern Photography . Warhol rende le fotografie proprie appiattendo e ritagliando i fiori, aggiungendo colori vibranti e contrastanti alle stampe quadrate.

8. 7) William Morris, Wandle

William Morris era un designer tessile inglese che ha contribuito in modo determinante alla rinascita delle arti e dei metodi di produzione tradizionali britannici. I suoi disegni erano spesso basati su forme naturali, molti dei quali erano fiori. In effetti, dei suoi quasi 600 design, pochissimi non presentano fiori, foglie, alberi o piante.

9. 8) Manet, Vaso di Lillà

Il pittore impressionista crea molti dipinti floreali, per un totale di 20 nature morte, la maggior parte prodotte nell'ultimo anno della sua vita. Verso la fine della sua vita, Manet dipinse proprio quei fiori che gli amici avevano portato al suo capezzale.

10. 9) Katsushika Hokusai, Trentasei viste del Monte Fuji

Un'altro straordinario artista giapponese che ha dipinto la natura è stato Katsushika Hokusai, conosciuto soprattutto per le sue stampe su legno delle Trentasei viste del Monte Fuji, che gli ha portato riconoscimenti nazionale e internazionale.

12. 10) Clementine Hunter, Zinnias in a Pot

L'artista folk autodidatta Hunter rappresenta i paesaggi delle piantagioni del Sud. Gli arrangiamenti vari di zinnie è un soggetto che le piace molto. Cattura un mazzo di fiori in una prospettiva piatta su uno sfondo giallo vibrante. I fiori hanno una semplice bellezza e vivacità.

Meravigliosa primavera:

Dominella Trunfio