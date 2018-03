Come vive un genitore la nascita del primogenito e quella del secondo? Ci sono differenze? Si sa che i figli sono tutti uguali, ma queste simpatiche illustrazioni mettono in risalto ansie e paure che poi con l’esperienza svaniscono (forse).

Weng Chen è una sviluppatrice di videogiochi che vive a Seattle, tra le sue tante illustrazioni ci sono anche quelle sulla maternità che fanno davvero sorridere.In queste dieci che vi proponiamo, Chen ci mostra la differenza tra il crescere il primo e il secondo figlio, riuscite a personificarvi in qualcuna di queste situazioni?

L'artista pubblica le sue vignette sul suo sito, Messy Cowe su Facebook visto che il suo sogno è sempre stato quello di diventare una vignettista. Oggi vive con le sue figlie e questa è la visione della 'sua realtà'.





1) Progressi del bambino

Primogenito: Wow, vieni a vedere! Nostro figlio è un genio!

Secondogenito: Sì', carino... ma adesso vieni a tavola!

2) Febbre

Primogenito: Corri! Chiama il dottore, chiama un'ambulanza!

Secondogenito: Devo chiamare il dottore quando sale a 39, adesso è a 38,9. Aspetterò ancora un po'...

3) Genitorialità

Primogenito: (Televisore rigorosamente vietato) Guarda me! (tutti i tipi di giocattoli educativi)

Secondogenito: (Televisore salvezza) Ok, potete guardarla dieci minuti ciascuno

4) Abbigliamento

Primogenito: Sei sicura che ce ne servano così tanti? - Sì, la vestirò di tutto punto ogni giorno!

Secondogenito: tesoro, credo che servano dei vestiti nuovi. - Ma no, presto potrà indossare quelli della sorella!

5) Alimentazione

Primogenito: Cibo fresco ogni giorno, tutto biologico. La mia bambina deve mangiare solo il meglio!

Secondogenito: Ho trovato questo nel frigo e l'ho riscaldato. Tanto se non è buono piange!

6) Il primo giorno di scuola

Primogenito: Non posso credere che la nostra piccolina sia già cresciuta così tanto. Starà bene? Le mancheremo?

Secondogenito: Sono libera! E vai, e vai! - Che succede alla mamma? - Lo capirete quando sarete grandi.

7) Il mio status in gravidanza

Primogenito: trattata come una regina con acini d'uva serviti

Secondogenito: no comment



8) Giocattoli

Primogenito: I nostri prodotti sono progettati e importati dall'Europa, naturali, privi di bisfenolo, in legno massiccio di prima qualità... - Non continuare, li prendo tutti, ecco i soldi!

Secondogenito: Ehi, guardate cosa ho trovato! (in una scatola gratis...)

9) Gravidanza

Primogenito: Mangio solo cibi ad alto contenuto proteico e pochi carboidrati, avrò un bambino sano.

Secondogenito: Mangio tutto quello che mi pare!

10) Igiene

Primogenito: Tutto ciò che tocca il bambino dev'essere lavato, sterilizzato e asciugato all'aria.

Secondogenito: Guarda, sta leccando il pavimento. - Ahah, divertente!

Altre bellissime illustrazioni:

Dominella Trunfio