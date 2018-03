Da un lato dare nuova vita a un vecchio autobus inglese, dall’altro portare i libri laddove mancano le librerie. Ecco l’idea di due giovani finanziata grazie al crowdfunding. Da rottame a libreria itinerante, grazie al progetto Parole in Movimento che dalla provincia di Treviso vuole raggiungere tutta Italia.

Sulla piattoforma Ulule è stata lanciata una campagna per trasformare un vecchio double decker inglese in una libreria itinerante che porti la lettura nei luoghi in cui mancano le librerie. L’autobus rosso è stato ribattezzato con il nome di Dennis e dopo anni di onorato servizio, è stato scelto da una coppia di librai trevigiani per diventare un pozzo di conoscenza dedicato ai lettori di tutte le età.

Sara e Simone qualche anno fa hanno creato una libreria diffusa, indipendente e itinerante.

“Ci piace definirla ‘libreria senza libreria’. Essendo dei librai erranti, ci spostiamo sul territorio e collaboriamo con biblioteche, scuole, amministrazioni ed associazioni organizzando attività legate alla promozione della lettura come mostre-mercato del libro, letture animate, incontri con l'autore, rassegne letterarie e piccoli festival”, spiega Sara.

Con Parole in Movimento, dunque, si vuole dare una casa a questi libri e portare l’autobus Dennis in giro per tutta Italia, coniugando l’amore per i libri con quello per i viaggi.Il viaggio di Dennis è partito da Londra l'autunno scorso e, dopo un lungo percorso per mare, è finalmente arrivato a Spresiano, piccolo paese nella provincia di Treviso.

Guarda il video:

Qui verrà allestito con tanti scaffali in legno, che saranno messi al posto dei sedili, e riempito di libri per poi cominciare a viaggiare: il piano inferiore sarà dedicato agli adulti, mentre quello superiore sarà interamente adibito per i bambini e i ragazzi.

Per sostenere i costi della manutenzione meccanica e trasformare l’autobus in una libreria, Sara e Simone hanno lanciato una raccolta fondi online con l’obiettivo di raggiungere entro il 1 maggio 2018, 5mila euro. Per contribuire clicca qui.

Dominella Trunfio