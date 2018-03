Questa volta, il nuovo murales di Banksy è una forma di protesta contro la carcerazione dell'artista e giornalista turca Zehra Dogan, condannata lo scorso marzo per aver dipinto la distruzione di una città turca, con la bandiera del paese che sventola tra le macerie.

Tra Houston Street e Bowery, a Manhattan, 20 metri di muro racchiudono l’ultimo straordinario lavoro dello street artist la cui identità continua a rimanere nascosta. La foto dell'opera è stata condivisa dallo stesso Banksy, con l’hashtag "Free Zehra Dogan".

Il volto dell’artista è disegnato dietro le sbarre e una di queste ha la forma di una matita. Zehra è stata condannata per aver dipinto la distruzione di Nusaybin, sua città natale che sorge proprio sui confini curdi, a opera delle milizie dello stato turco. Attivista e direttrice di un’agenzia di stampa femminista, Dogan deve scontare ancora 18 mesi di carcere.

Attorno all’artista ci sono invece tante tacche, quelle che di solito disegnano i detenuti che contano i giorni di permanenza in carcere.

Tacche che pesano sulla coscienza di chi vuole imbavagliare la libertà d’espressione.

Zehra Dogan, Turkish artist Un post condiviso da Banksy (@banksy) in data: Mar 15, 2018 at 5:19 PDT

"Mi dispiace molto per lei. Ha dipinto cose molto più degne di una pena detentiva", ha detto Banksy.

Questo il dipinto che è costato il carcere a Dogan:

Banksy è un'artista unico, amato in tutto il mondo per la sua capacità di lanciare messaggi potenti che catturano l'attenzione del grande pubblico, non solo quello appassionato d'arte. L’opera è stata realizzata in collaborazione con l'artista Borf, anche lui ha trascorso un periodo in carcere a causa dei suoi murales.

Dominella Trunfio