L’orrore di Auschwitz negli occhi di Czesława Kwoka, una delle tante adolescenti deportate e poi uccise nel campo di concentramento. A 75 anni dalla sua morte, il suo volto viene "colorizzato" da un’artista brasiliana.



Aveva 14 anni e di lei è rimasta solo quella foto in bianco e nero, scattata probabilmente dopo un pestaggio da parte della guardia. Come gli altri deportati anche Czesława Kwoka aveva un numero tatuato ed era stata rasata. L’artista Marina Amaral ha voluto renderle omaggio colorando il suo volto e ridonandole la dignità.

Il 12 marzo del 1943 Czesława, conosciuta solo con il numero 26947 è stata uccisa con un’iniezione di fenolo al cuore, la sua unica colpa quella di essere nata il 15 agosto 1928 a Wólka Zlojecka, un villaggio della regione Zamosc, terra polacca di destinazione nazista.

In questa immagine, la ragazzina è ritratta di profilo, con il volto tumefatto e i capelli cortissimi, nei suoi occhi tutta la tragedia criminale del nazismo. Secondo la testimonianza di un sopravvissuto, Wilhelm Brasse, che scattò materialmente le sue foto segnaletiche, pochi istanti prima la bambina era stata picchiata dalle guardie e nelle immagini si può vedere il labbro tagliato dalle percosse.

Il Museo di Auschwitz ha postato sul suo profilo Twitter le immagini segnaletiche dell'adolescente colorizzate da Amaral che sono arrivate dritte al cuore degli utenti.

12 March 1943 | 14-year old Polish girl Czesława Kwoka (camp no. 26947) was murdered in #Auschwitz with a phenol injection into the heart. She was deported by Germans from Zamość region as part of their plan of creating „living space” in the east. [a thread - 1/4] pic.twitter.com/evdX9MpoL9