Il 14 luglio moriva Lady Oscar, un finale romantico ma drammatico per l’eroina che si batteva contro gli stereotipi

Il 14 luglio si celebra la ricorrenza della Presa della Bastiglia in Francia ma, gli appassionati di manga e cartoni animati giapponesi, ricorderanno certamente che proprio in questa data muore uno dei personaggi più amati di sempre: Lady Oscar.

Vi avevamo già parlato di Lady Oscar in occasione dei 37 anni dalla messa in onda della prima puntata in Italia. Un’eroina fuori dagli schemi che, ai tempi della Rivoluzione Francese, lottava contro stereotipi e pregiudizi.

Il 14 luglio 1789 è una data fondamentale nella storia francese in quanto quel giorno avvenne la presa della Bastiglia alla quale, nella finzione, partecipò anche Oscar François de Jarjayes (Lady Oscar). La giovane combattente perse la vita proprio quel giorno rendendo il finale del manga e del cartone particolarmente drammatico ma anche decisamente romantico.

Lady Oscar, infatti, viene colpita da una baionetta a solo un giorno di distanza dalla morte di Andrè Grandier (sempre in battaglia), ragazzo con cui aveva avuto una storia tormentata e che le dichiarerà il suo amore proprio poco prima di morire mentre Oscar, dal canto suo e tra le lacrime, gli annuncia il desiderio di diventare sua moglie.

Niente di tutto questo purtroppo avverrà, il finale è amaro come amara e difficile è stata tutta l’esistenza di Lady Oscar. Neanche la soddisfazione di vedere la fine della rivoluzione francese: un’ora dopo la sua morte il ponte si abbassava e la Bastiglia si arrendeva e lei, che aveva fatto tanto per arrivare a questo risultato, non può festeggiare.

Se volete rivivere i drammatici ed emozionanti momenti della morte di André e di Oscar, guardate il seguente video.

Molti fan del cartone non si sono ancora ripresi e su Twitter in tanti oggi ricordano la dipartita dell’indimenticabile Lady Oscar.

14 luglio 1789

La morte di #ladyoscar io non l’ho ancora superata pic.twitter.com/iRXsR2n5so — Nadia (@b_nadia_) July 14, 2020

il 14 luglio 1789 per i francesi è il giorno della presa della bastiglia per gli altri è il giorno della morte di Lady Oscar #ladyoscar pic.twitter.com/3hOjsLNyvG — CiDevoPensareAncora (@IostoconTarabas) July 14, 2020

Oggi è il 14 luglio. E ricordiamo al mondo la morte di Oscar François

Uno dei traumi più grandi della mia infanzia. A momenti sento ancora i singhiozzi di Rosalie.

CE CHI ANCORA PIANGE PER LEI E CHI MENTE. 💔 #ladyoscar pic.twitter.com/vege45Mav1 — Vii (@trash_actuality) July 14, 2020

