Il sito che permette di viaggiare guardando dalle finestre degli sconosciuti

Ora che viaggiare è più difficile a causa della pandemia da coronavirus, le alternative virtuali per visitare il mondo sono più che benvenute! Fra queste una in particolare ci ha colpiti, lo scambio di finestre, che permette di sbirciare dalle finestre di altre persone sparse per il mondo.

Si chiama Window Swap, sito che permette di godere di panorami più o meno mozzafiato semplicemente con un click, che vi trasporta nell’abitazione di un utente a caso, a guardare dalla sua finestra.

A idearlo sono stati Sonali Ranjit e Vaishnav Balasubramaniam, marito e moglie che durante la quarantena hanno deciso di lanciare un modo di viaggiare alternativo, a prova di virus.

Su Window Swap si possono aggiungere video della propria finestra senza bisogno di abbonamenti o applicazioni, basta filmarla per almeno 10 minuti e caricarla sul sito.

Simile, ma basato sulla condivisione di singole foto, è il gruppo fb, nato sempre in quarantena, da un’idea di Barbara Duriau, “View from my window”, che si propone lo scopo di connettere persone di tutto il mondo attraverso foto dei panorami visti dalla finestra di ognuno.

Sia Window Swap che View from my window includono ormai panorami di tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Romania, dalla Francia al Giappone, dalla Spagna all’India, e alcune finestre hanno davvero viste mozzafiato.

Fra i due, Window Swap è più coinvolgente ed emozionante perché grazie ai video girati dagli utenti, che si possono guardare in ordine casuale, sembra proprio di raggiungere in diretta la casa di un amico o di un conoscente!

FONTI: Window Swap/View from my window

