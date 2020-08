Come fare una valigia davvero green: cosa portare in viaggio

Tra pochi giorni partirete per le vacanze? Allora si avvicina il momento di fare la valigia. Abbiamo pensato di darvi alcuni consigli per aiutarvi a fare la valigia in modo facile e green, in modo che le vostre vacanze siano davvero sostenibili.

Preparare la valigia è un’arte. Dovrete cercare di riuscire a portare con voi bagagli non troppo ingombranti e organizzati in modo pratico. Inoltre il nostro suggerimento è di mettere in valigia dei prodotti ecologici che vi serviranno per prendervi cura di voi in vacanza, a partire dalle creme solari per poi passare ai repellenti antizanzare bio e ai rimedi naturali utili da avere sempre con sé durante il viaggio.

Come piegare gli abiti da mettere in valigia

La parte più noiosa della preparazione della valigia? Piegare gli abiti e riporli bene in modo che non si formino troppe pieghe. Per portare a termine questa impresa arrivano in nostro aiuto numerosi video che ci mostrano passo dopo passo come piegare bene e velocemente t-shirt, camicie, gonne, felpe, scarponcini, jeans e giacche, con consigli specifici per i vestiti dei bambini. Piegherete tutti gli abiti in poco tempo e sarete davvero soddisfatti del risultato. Qui tutti i video da seguire con i trucchi per piegare velocemente i vestiti.

Come organizzare lo spazio in valigia

Organizzare lo spazio in valigia, ecco un altro punto importante della preparazione per la partenza. Molto dipende dal tipo di valigia che utilizzerete. Potreste avere a disposizione un borsone, un trolley o semplicemente uno zaino. L’idea resta comunque sempre quella di posizionare sul fondo gli abiti più pesanti e resistenti, come jeans, felpe e giacche.

Negli strati superiori della valigia riporrete ciò di cui avrete bisogno appena sarete arrivati a destinazione: ad esempio abiti comodi per un’escursione, un pigiama se andrete subito a dormire o un abito carino se vi attende una cena in albergo o al ristorante.

Se partite per una vacanza piuttosto lunga, potreste pensare di utilizzare un trolley per i vestiti e un borsone delle giuste dimensioni per le scarpe. Se la vacanza è più breve e prevede che portiate con voi un solo bagaglio, è molto comodo avere a disposizione un borsone che abbia uno scomparto separato dove riporre le scarpe (pensiamo, ad esempio, ai borsoni sportivi).

Per fare in modo che calzini e biancheria non si perdano in valigia o nel borsone, riponeteli negli scomparti separati se sono presenti, altrimenti utilizzate delle bustine trasparenti o dei sacchetti per organizzare meglio gli spazi. Prima di chiudere la valigia fermate il tutto con le apposite cinghie. E se viaggiate in aereo, non dimenticate chiavi e lucchetto.

Oli essenziali: un kit da viaggio molto utile

Ricordate che gli oli essenziali potrebbero esservi molto utili in vacanza. Se dovete affrontare un lungo viaggio e magari prendere l’aereo, con la relativa ansia, non dimenticate di portare con voi l’olio essenziale di lavanda, utile anche per rilassare le gambe. Delle frizioni sul corpo con olio essenziale di mente e eucalipto o di lavanda e geranio vi aiuteranno a riprendervi dal jet-leg. L’olio essenziale di zenzero invece vi sarà utile contro la nausea.

Leggi anche: Oli essenziali: il mio kit da viaggio

Tea Tree Oil: un rimedio indispensabile in vacanza

Tra gli oli essenziali da portare con voi in viaggio e in vacanza, una menzione speciale va al Tea Tree Oil, conosciuto anche come olio essenziale di Tea Tree. Questo olio essenziale straordinario vi servirà per combattere problemi di micosi della pelle e delle unghie in modo naturale o per disinfettare i sanitari e le maniglie nel vostro alloggio, dopo averne versata qualche goccia su un panno inumidito. Non dimenticate che il Tea Tree Oil ha proprietà antibatteriche, cicatrizzanti, antimicotiche e antiodoranti, che lo rendono una delle sostanze più miracolose che la natura sia in grado di offrirci.

Zenzero, un rimedio prezioso da portare in valigia

Se non avete a disposizione l’olio essenziale di zenzero, non dimenticate di portare con voi un pezzetto di zenzero fresco, delle caramelle allo zenzero o dello zenzero candito se state partire per un viaggio in nave, in autobus o in macchina e temete di soffrire di nausea e capogiri. Lo zenzero è un rimedio naturale molto utile in questi casi e masticarne un pezzetto vi potrà essere d’aiuto.

Solari bio per adulti e bambini

Sia che andiate in vacanza al mare, sia che abbiate scelto la montagna, avrete bisogno di un buon prodotto solare per proteggere la vostra pelle e quella di tutta la famiglia, con particolare attenzione ai bambini. Sono sempre più numerosi i prodotti solari bio in commercio pensati sia per gli adulti che per i più piccoli. Potrete seguire i nostri consigli per scegliere i solari migliori per gli adulti e i prodotti più adatti ai bambini.

Repellenti antizanzare con un buon Inci

Dopo le creme solari, non dimenticate di mettere in valigia dei repellenti antizanzare ecologici e con un buon Inci che potrete applicare senza problemi sulla pelle dei bambini, anche scegliendo prodotti specifici adatti a loro oltre che agli adulti che hanno la pelle sensibile. Se, invece, volete protare con voi degli oli essenziali anti zanzare, scegliete l’olio essenziale di geranio o di eucalipto e l’olio essenziale di citronella.

Beauty Case green

Infine, non dimenticate di scegliere bene quali prodotti portare con voi in vacanza per la bellezza e la cura della persona. Pensate a voi ma anche al resto della famiglia se passerete le vacanze tutti insieme. Scegliete shampoo e docciaschiuma ecologici, andate alla ricerca di creme idratanti e lenitive bio, soprattutto se pensate di dover affrontare il problema delle scottature solari. Non dimenticate, infine, prodotti multiuso davvero comodi da portare con voi e da tenere sempre a portata di mano come il gel d’aloe vera e il burro di karitè.