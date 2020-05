C’è un posto dove i rumori sono vietati: in questo parco dell’Ecuador si ascoltano solo i suoni della natura

Se amate la quiete e il silenzio e sognate di viaggiare in un posto lontano, forse il vostro luogo ideale è il Quiet Park. Si trova in Ecuador ed è un grandissimo parco incontaminato dove sono assolutamente vietati i rumori.

Chi vive in città è più abituato di altri a sopportare rumori di ogni genere (e a tutte le ore). L’inquinamento acustico, però, non è solo fastidioso ma può provocare anche malattie cardiovascolari, ipertensione, problemi di sonno, disturbi dell’udito e acufene e, anche quando non comporta sintomi gravi, è in grado comunque di ridurre la qualità della vita, il benessere e la salute mentale.

C’è un posto nel mondo dove i rumori non esistono (ad eccezione di quelli naturali), la quiete è di casa e il silenzio è davvero d’oro. Si tratta del Quiet Park che si trova lungo il fiume Zabalo in Ecuador, un luogo in cui si custodisce non solo la bellezza della natura ma anche i suoi piacevoli suoni, evitando quindi di “contaminarli” con rumori umani di qualsiasi genere.

Se volete farvi un’idea guardate il seguente video.

“Verrà il giorno in cui l’uomo dovrà combattere il rumore inesorabilmente come il colera e la peste”.

Con questa frase di Robert Koch, Batteriologo vincitore del Premio Nobel, il Quiet Park inizia sul proprio sito la presentazione del progetto del parco.

Questo luogo di pace assoluta è gestito dalla Quiet Parks International (un’associazione no profit che si dedica a diffondere la quiete in tutto il mondo) e protetto dai Cofán dell’Ecuador, una delle più antiche culture indigene dell’Amazzonia ecuadoriana.

Il parco ha l’obiettivo di proteggere il silenzio come una vera e proprio risorsa naturale e sempre più rara. Un luogo dove chiunque sia in cerca di un po’ di pace e ristoro dal trambusto della vita moderna può rifugiarsi.

Nel 2019 la foresta pluviale amazzonica degli indigeni Cofan ha ricevuto il più alto riconoscimento di Quiet Parks International (QPI) come First Wilderness Quiet Park.

All’interno del parco, che si estende su una superficie di un milione di acri, non ci sono strade trafficate, né insediamenti urbani e neppure gli aerei vi passano sopra. E, a detta di chi lo gestisce, un passeggiata in questi luoghi offre molti vantaggi: riduce lo stress, l’ansia,la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna, promuove la neurogenesi, migliora le capacità cognitive, il ragionamento, la concentrazione, aumenta la fiducia, promuove il buonumore e più in generale un senso di benessere.

Chi non avrebbe bisogno di una “full immersion” in questo parco?

Fonte di riferimento: Quiet Park

Leggi anche: