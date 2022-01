Guarda dentro questa suggestiva casa capovolta dove si cammina sui soffitti

Questo iproduce fedelmente una vera e propria abitazione, ma con un dettaglio che non può sfuggire…

In Colombia a Guatavita, non lontano da Bogotà, c’è una casa a testa in giù. La struttura si aggiunge alle tante case capovolte sparse in tutto il mondo, dove ogni singola stanza è…alla rovescia!

All’interno della casa, progettata dal proprietario austriaco Fritz Schall, che vive in Colombia con la sua famiglia, si può camminare agevolmente sui soffitti, dove normalmente dovrebbero esserci i pavimenti.

Tutti mi guardavano come se fossi matto, quando ho detto che avrei voluto fare una casa capovolta.

ha raccontato Schall a Reuters.

L’ispirazione per la costruzione è arrivata quando Schall e i suoi nipoti visitarono in Austria un’opera molto simile. Si tratta della Haus steht Kopf, una popolare attrazione turistica nel villaggio austriaco del Tirolo, dove tutto è sottosopra e i mobili sono attaccati al soffitto.

Sebbene la pandemia di coronavirus abbia creato qualche difficoltà per portare a termine i lavori, la casa “pazza” è stata finalmente completata all’inizio del 2022:

La pandemia ci ha rallentato un po’, ma ora è fatta e l’abbiamo inaugurata tre settimane fa. commenta il proprietario.

Per i visitatori, stanchi della pandemia e delle misure che includono blocchi e restrizioni, la casa offre un ritrovato momento di svago.

Vista la pandemia, ci voleva un momento di divertimento.

ha detto Lina Gutierrez, una visitatrice.

