La suggestiva Valle delle Anime in Bolivia torna a splendere dopo la rimozione di tonnellate di rifiuti

Riuscireste ad accettare che un meraviglioso paradiso naturale venga invaso da 15 tonnellate di spazzatura? A trovare inaccettabile una situazione del genere sono state le centinaia di volontari che hanno ripulito la Valle delle Anime, Bolivia, a 3965 metri sopra il livello del mare.

In questo luogo, disseminato da formazioni rocciose affilate come rasoi che sembrano toccare il cielo, l’espansione urbana ha generato un vero e proprio disastro ambientale: il luogo è stato invaso da plastica e rifiuti edili.

Così tantissime persone provenienti da La Paz, per lo più giovani, hanno pulito la Valle delle Anime, insieme all’attivista francese Alexis Dessard, noto per aver avviato diverse campagne volte a bonificare le meraviglie naturali del Paese, deturpate dall’incuranza degli esseri umani.

L’attività è iniziata dopo che Dessard ha pubblicato un appello sui suoi social network.

Alexis è giunto in Bolivia per motivi di viaggio, ma, quando si è accorto di quanto i rifiuti stiano rovinando la natura del luogo, ha deciso di rimanere qui per organizzare delle giornate per combattere l’inquinamento, finalizzate alla pulizia degli spazi.

Dressard ha dichiarato a Reuters:

Dobbiamo continuare fino a quando non ci sarà più luogo invaso dalla spazzatura. La Valle delle anime è molto speciale e molte persone si sono riunite qui per essere una voce per la natura e per ottenere le cure e il rispetto che merita.

Cos’è la Valle delle Anime

La Valle delle Anime è situata a pochi chilometri dall’area urbana di La Paz, in Bolivia. Questa meraviglia naturale comprende un’area di oltre 2550 ettari e si trova a un’altitudine di 3.965 metri sul livello del mare.

Le formazioni rocciose, che costellano questo luogo dalle atmosfere mistiche, sembrano essere il risultato dello scioglimento di un ghiacciaio avvenuto milioni di anni fa. Non solo, anche il vento e le tempeste hanno contribuito a dare alle rocce questo aspetto caratteristico, che ricorda le forme comunemente associate, nel nostro immaginario, agli spiriti.

