In Brasile esiste un posto incantato perché quando piove molto, due fiumi straripano nella foresta pluviale e l’acqua sommerge sentieri, alberi, ponti e panchine. Lo spettacolo è davvero suggestivo e viene mostrato in un video.

Nei pressi della città di Bonito, nello Stato del Mato Grosso do Sul, sorge il parco Recanto Ecologico Rio Da Prata, qua i fiumi Olho D’água e Rio da Prata riescono a trasformare l’ambiente circostante.In questo video che ha fatto il giro del mondo superando i due milioni di visualizzazioni possiamo vedere come le acque cristalline sommergono un vero e proprio giardino.

Ovviamente si tratta di un evento raro, durato solo una giornata e che si ripete ogni sette anni circa. A seguito di un’alluvione, quindi, la riserva naturale è diventata una sorta di giardino dell’Eden sott’acqua, come hanno commentato molti utenti dei social. I proprietari della struttura sono riusciti a vederne il lato positivo, infatti, anche il parco sommerso ha fatto il boom di visitatori.

Guardate che meraviglia:

Nel video, lo spettatore viene accompagnato alla scoperta di una parte di foresta amazzonica, come se fosse un sub che nuota tra le piante tropicali. Non a caso, la riserva è stata votata come migliore attrazione turistica del Brasile nel 2008 e 2009, dove è possibile fare immersioni nel fiume o praticare birdwatching.

Potrebbero interessarvi:

Green Lake: il parco che in estate si trasforma in un lago

Le suggestive immagini della foresta sommersa dal lago (FOTO)

7 straordinarie foreste sommerse

Dominella Trunfio