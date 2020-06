Sky Lagoon: le terme naturali islandesi con vista sull’aurora boreale

Una nuova piscina geotermica nella laguna con una vista mozzafiato: è la Sky Lagoon che sarà inaugurata nella primavera del 2021 vicino Reykjavik, in Islanda. Così mentre tutto attorno il paesaggio è gelato, ci si può rilassare e fare un bagno. Avevamo già parlato dell’Islanda famosa per le sue terme e per le sorgenti geotermiche e gettonatissime tra i turisti.

Adesso questa nuova laguna progettata da Pursuit, sarà nel porto di Kársnes, Kópavogur, appena fuori Reykjavik, e secondo la società offrirà tramonti spettacolari, ma anche una sorta di documentario all’aperto, perché qui si potrà vedere anche l’aurora boreale. Sul sito della Sky Lagoon ci sono già le prime anticipazioni. “Immergiti nel calore nella nostra laguna geotermica sull’oceano. Il maestoso oceano settentrionale si estende davanti a te. In alto, tramonti luminosi, cieli tempestosi e l’aurora boreale organizzano uno spettacolo tutto naturale”, si legge. La promessa è quella di una connessione tra mente, corpo e spirito. “Siamo entusiasti di svelare i piani sulla laguna geotermica. Sarà un rifugio rigenerante e rilassante, mentre il suo design

trae ispirazione dai paesaggi mozzafiato e cinematografici dell’Islanda, creando un’oasi all’interno della città”, spiega Dagny Petursdottir, General Manager, Sky Lagoon.

La laguna sarà circoscritta in 70 metri all’interno della quale ci sarà una piscina, come mostrano le foto diffuse dalla stessa azienda costruttrice. Ci sono anche elementi di design influenzati dalle tradizionali case in erba islandese.

“Trascorrere del tempo in relax nelle acque geotermiche naturali è parte integrante della nostra cultura qui in Islanda”, aggiunge.

Guarda il video mozzafiato:

I servizi aggiuntivi includeranno un bar in laguna, esperienza culinaria. Pursuit gestirà Sky Lagoon attraverso l’entità islandese Atlantic L ehf. (“Atlantico”) in collaborazione con Nature Resort ehf., An Società islandese. Ma per vedere il tutto dovremmo aspettare la primavera del 2021.

