In Giappone spopolano le vacanze Covid free su aerei finti che ti fanno girare il mondo con la realtà virtuale

Visitare il Colosseo di Roma senza mai lasciare Tokyo, grazie alla realtà virtuale. L’idea è della compagnia Tokyo First Airlines che su aerei finti, abbatte le restrizioni dovute alla pandemia e propone ai propri clienti viaggi molto particolari.

I viaggiatori possono scegliere tra posti economy o business in una finta cabina aerea dove però vengono serviti pasti e bevande reali durante l’immaginario volo. Con occhiali che riproducono la realtà virtale i turisti ripercorrono diverse destinazioni, oltre Roma, Firenze e altre bellezze italiane, anche Parigi, New York e le Hawaii.

Come sappiamo, la pandemia di coronavirus ha causato la sospensione della maggior parte dei viaggi dal Giappone. La più grande compagnia aerea del paese, ANA Holdings, ha rivelato che il numero di voli verso destinazioni straniere sui propri aerei è diminuito del 96% a giugno. L’International Air Transport Association (IATA) ha previsto il mese scorso che bisognerà aspettare fino al 2024 per il recupero del numero di passeggeri globali. L’eccezione la fa solo la First Airlines che non vola da nessuna parte, ma regala grandi emozioni.

Come spiega alla Reuters, l’uomo d’affari giapponese Katsuo Inoue che ha scelto l’Italia per le vacanze estive di quest’anno, si è goduto il comfort della classe business e si è immerso tra le attrazioni di Firenze e Roma. Il tutto comodamente seduto. Insieme a lui, tantissime altre persone.

“Vado spesso all’estero per lavoro, ma non sono stato in Italia”, ha detto Inoue. “La mia impressione è stata piuttosto buona perché ho avuto la sensazione di vedere effettivamente le cose lì”.

La scena riprodotta è quella di un classico volto, con tanto do dimostrazione di sicurezza, giubbotto di salvataggio e una maschera per l’ossigeno. Secondo la compagnia, le prenotazioni sono aumentate di circa il 50% dall’inizio della pandemia.

“Ospitiamo alcuni clienti che normalmente si recano alle Hawaii ogni anno e adesso possono sperimentarne un po’ di vacanza direttamente qui”, ha spiegato il presidente, Hiroaki Abe.

Il Giappone ha registrato oltre 50mila casi di coronavirus e circa mille morti, una seconda ondata di infezioni scoppiata a luglio, ha offuscato le aspettative di una ripresa dei viaggi interni.

Fonte: Reuters

