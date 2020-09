Pagati per viaggiare: Gordon Ramsey cerca giovani per il suo nuovo show

Pagati per girare il mondo a caccia di avventure. Un sogno? Potrebbe diventare realtà. Gordon Ramsey è alla ricerca di persone che si offrano di partecipare a un nuovo spettacolo basato sui viaggi. Non si sa ancora molto sullo show ma sono già iniziati i casting.

Se viaggiare è sempre stata la vostra passione, se rimanere nello stesso posto per tanto tempo vi inquieta e siete sempre pronti a preparare la valigia fatevi sotto.

Secondo quanto si legge nell’annuncio reso noto da una società di casting, il candidato ideale deve avere una forte personalità, la passione per il cibo e l’avventura. Non deve avere paura di dormire all’aperto, in tenda ma anche di arrampicarsi sulle rocce se occorre.

“Lo Studio Ramsay sta cercando ragazzi di età compresa tra i 16 ei 21 anni per una serie di viaggi da sogno e avventure per un’importante rete e canale di streaming. Questo spettacolo sarà fantastico e stiamo cercando adolescenti che abbiano una passione per il cibo, i viaggi e l’avventura! Conosci un adolescente che è ossessionato dall’arrampicata su roccia o si è procurato il proprio cibo durante il campeggio? Questa è la sua occasione” si legge nell’annuncio. “Cerchiamo grandi personalità che abbiano una forte curiosità di sperimentare e scoprire nuove culture”.

Lo show sarà girato a Los Angeles, dove ha sede lo Studio Ramsay, la società di produzione televisiva del famoso chef. Inoltre i partecipanti saranno retribuiti ma non ci sono ulteriori informazioni su questo aspetto.

Se pensate di avere i requisiti e siete disposti a essere pagati per viaggiare, fatevi sotto. C’è tempo fino al 3 ottobre per candidarsi e compilando la domanda online a questo link.

