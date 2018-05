Mollare tutto, vendere la propria piccola casa in città e acquistare con la stessa cifra un'isola. Se siete coraggiosi al punto da farlo davvero (e avete 400mila euro), in Australia è in vendita un'isoletta che potrebbe fare al caso vostro.

Si chiama Wade Island, è completamente disabitata e costa quanto un appartamento di medie-grandi dimensioni in città.

Situata vicino alla bellissima e storica città di Wee Jasper, Wade Island offre il meglio di entrambi i mondi, regalando la privacy che ci si aspetta da un'isola deserta ma nel frattempo offrendo servizi a breve distanza.

Wade Island copre circa un chilometro quadrato, 91,86 ettari di boschi incontaminati. Un piccolo gioiello incastonato nel bel mezzo del lago Burrinjuck, nel Nuovo Galles del Sud.

L'isola è collegata con la terraferma da un ponte di terra, ma quando il livello dell'acqua è più alto per raggiungerla occorre usare una barca. Da Canberra dista 1,5 ore, da Sydney 3,5. Gli accessi sono due, dal Burrinjuck Waters State Park, dove è possibile noleggiare una barca o ormeggiare la propria e dal Wee Jasper, attraverso la Cooradigbee Homestead.

Gli attuali propretari sono una coppia di architetti, che circa 13 anni fa la acquistarono per realizzare delle cabine da affittare ai turisti. A distanza di anni il loro progetto non venne realizzato e l'isola è in vendita.

Le offerte a quanto pare sono molte e per fortuna non puntano a trasformare Wade Island in una meta turistica ma a conservarne la bellezza incontaminata, fruibile solo all'acquirente.

Se volete cambiare vita, avete la possibilità economica e avete intenzione di farlo sul serio, questa potrebbe essere la vostra occasione. Vi ritroverete immersi in un paradiso naturale, in cui camminare e nuotare.

Un sogno per la maggior parte di noi, ma sognare (almeno quello) non costa nulla.

Clicca qui e guarda l'annuncio

LEGGI anche:

Francesca Mancuso

Foto: Real Estate