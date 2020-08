Ora puoi dormire nell’ultimo Blockbuster al mondo che propone un pigiama party di fine estate per i più nostalgici

Vi ricordate i tempi in cui si noleggiavano videocassette e DVD? Negli anni ’90, che ora sembrano lontanissimi, spopolavano i Blockbuster, negozi che poi piano piano sono spariti da tutto il mondo. Ebbene, ne esiste ancora uno che su Airbnb lancia la proposta di un pigiama party di fine estate per i più nostalgici.

Negli anni ’90, sicuramente anche a voi sarà capitato di frequentare un negozio Blockbuster, catena che offriva noleggio di film, cartoni ma anche videogiochi e dove si potevano acquistare bibite gassate, gelati, caramelle, patatine, pop corn e una serie di altre golosità da associare ai DVD.

Poi però, nel momento in cui videocassette e DVD sono stati superati dalla possibilità di vedere film in streaming o su apposite piattaforme, si è consumata la fine di questa azienda, fallita definitivamente nel 2013. C’è però un negozio che è resistito alla crisi ed è l’unico.

L’ultimo Blockbuster al mondo si trova nella piccola cittadina di Bend, in Oregon. Grazie al negozio, che nonostante il nome e il logo della vecchia catena in realtà è di proprietà dei suoi gestori, nel luogo arrivano simpatizzanti e nostalgici del marchio.

Ora sbarcato su Airbnb, l’ultimo Blockbuster aprirà le sue porte per un “pigiama party di fine estate”, offrendo tre soggiorni di una notte ciascuno per un massimo di quattro persone.

La manager Sandi Harding ha spiegato di aver deciso di mettere il negozio su Airbnb in risposta ai “tempi incerti” per l’attività a causa della pandemia.

Le foto sul portale di prenotazioni turistiche mostrano che al negozio è stato aggiunto un piccolo soggiorno accogliente, completo di una TV enorme e di un divano che si trasforma in letto. La descrizione spiega che, alle persone fortunate che prenoteranno, verranno consegnate le chiavi dell’intero negozio e potranno rimanere sveglie fino a tardi guardando i film mentre si abbuffano grazie agli snack messi a disposizione (come di rito).

Si legge:

“Sia che tu voglia rimanere sveglio fino all’alba o svenire sul divano, abbiamo creato lo spazio perfetto completo di divano letto, pouf e cuscini per farti rilassare con le ‘nuove uscite’ degli ‘anni 90″ (…) Scatenati e indossa il tuo denim preferito degli anni ’90 in modo da sentirti come a casa in un’altra epoca..”