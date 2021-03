Il più grande labirinto di neve al mondo quest’anno è ancora più grande per mantenere il distanziamento

“A Maze in Corn” è il labirinto di neve più grande del mondo, tanto che nel 2019 si è guadagnato un posto nel Guinness dei primati. Quest’anno però per via della pandemia e del distanziamento sociale si è ulteriormente esteso.

Questa intricatissima attrazione, che si trova in Canada nella provincia di Manitoba, misura ben 2800 m2. La costruzione del labirinto ha richiesto sei settimane e 370 camion per trasportare il materiale nel sito.

Il risultato sono muri alti due metri che consentono ai visitatori di vagare, cercare oggetti sparsi o provare a uscire dal labirinto. Ci vogliono dai 30 ai 45 minuti per trovare la strada giusta, ma non c’è da preoccuparsi: se ci si perde, sono presenti uscite facilitate, disponibili ogni dieci minuti di cammino.

Il labirinto di neve è un’idea di Clint e Angie Mass, due contadini che hanno già inventato un labirinto di mais. Angie ha raccontato a Reuters:

Nel 2019 abbiamo fatto domanda per il titolo di labirinto di neve più grande del mondo e quest’anno lo abbiamo reso ancora più grande.

A causa delle misure sanitarie infatti la coppia ha dovuto estendere il sito, al fine di garantire ai visitatori l’adeguato distanziamento sociale e quindi oggi il labirinto è ancora più grande di quando vinse il Guinness dei Primati due anni fa. Attendiamo presto la nuova certificazione!

Leggi anche: