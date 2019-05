Sta per aprire il ponte pedonale sospeso più lungo del Nord America, ed è uno spettacolo!

Chi si trova negli States nelle prossime due settimane faccia una capatina nel Tennessee! Qui il prossimo 17 maggio aprirà al pubblico il ponte pedonale più lungo dell’America del Nord, il Gatlinburg SkyBridge, poco più di 200 metri di lunghezza per 45 metri di altezza tra le spettacolari cime delle Smoky Mountains.

Un ponte completamente pedonale – sospeso a picco nel vuoto – e un’esperienza nella natura assolutamente da non perdere, non fosse altro che la parte centrale è fatta con pannelli di vetro che permettono di vedere di sotto per un brivido davvero unico.

Lo SkyBridge fa parte dello Skylift Park, che dispone di una seggiovia che arriva alla cima del Crockett Mountain. Con l’apertura del ponte, sarà a disposizione anche un ascensore che porterà i visitatori in alto per poi attraversare la passeggiata sul vuoto e godersi il panorama senza alcun limite di tempo.

Dopo l’EuropaBrueche o Ponte Charles Kuonen, il ponte pedonale sospeso più lungo al mondo che si trova in Svizzera, quello cinese, il ‘ponte per cuori coraggiosi’, all’interno del parco naturale dello Hunan, e il Kelowna Mountain in Canada, anche il Gatlinburg SkyBridge promette di regalare emozioni davvero uniche.

Germana Carillo