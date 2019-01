Le cascate del Niagara nuovamente ghiacciate. Uno vero e proprio spettacolo che davvero non stanca mai. L’ondata di gelo trasforma le Niagara Falls in paesaggi da fiaba: i cumuli di neve e lastre di ghiaccio ricordano tanto il film d'animazione di Frozen.



Non è una novità eppure colpisce sempre. Turisti e fotografi in queste ultime ore hanno fatto incetta di immagini: l'ondata di gelo che nei giorni scorsi ha colpito il Midwest e poi la costa nordorientale degli Stati Uniti ha portato un paesaggio straordinario: il celebre salto d'acqua e i Grandi Laghi sono quasi completamente ricoperti di ghiaccio.

Guardate che meraviglia:

A spell of severe cold in eastern Canada has resulted in the partial freezing of #NiagaraFalls. -5C was the daytime 'high' yesterday ...which was actually warmer than the days that preceded it 🥶 Matt pic.twitter.com/OpDp1tf0mu — BBC Weather (@bbcweather) 23 gennaio 2019

Oh it is just beyond stunning 😍😍😍#NiagaraFalls pic.twitter.com/zjqi68jT2W — Gerard | G&G Journeys 🌍 (@ggjourneys) 23 gennaio 2019

BREATHTAKING: Arctic cold temperatures have turned parts of the area into a winter wonderland. Check out these incredible photos from Niagara Falls. #niagarafalls #winter



(Pics @christine_chess) pic.twitter.com/nLKaQ3Dik6 — KDKA (@KDKA) 22 gennaio 2019

Talk about walking in a winter wonderland. This storm should have been named Elsa, which left everything in #NiagaraFalls frozen. pic.twitter.com/Fnjotb7SmK — becky belsher (@Beckyab83) 22 gennaio 2019

It was a beautiful night at #NiagaraFalls. You have to battle the cold, but the Falls are better in the #winter. #photography #Buffalo #WNY pic.twitter.com/6OIYMa9yMr — Tom Burns (@tburns262) 22 gennaio 2019

Dominella Trunfio

