Manhattanhenge. Per pochi giorni all'anno, New York diventa a suo modo una moderna Stonehenge. A maggio e a luglio infatti il sole tramonta tra i grattacieli della Grande Mela creando un suggestivo fenomeno. Ed è successo pochi minuti fa.

Al posto dei megaliti ci sono i grattacieli, è vero, ma lo spettacolo del sole che si abbassa sull'orizzonte occidentale incastonandosi perfettamente tra i palazzi non smette mai di affascinare. È accaduto esattamente un'ora fa, visto che col fuso orario il Manhattanhenge cade alle 20:12 ora locale (14.12 ora italiana).

Per due giorni ogni primavera ed estate, il tramonto si allinea col reticolo stradale di Manhattan, creando uno splendido spettacolo celeste. Per un breve momento, i raggi dorati del sole illuminano e abbelliscono gli edifici e il traffico della città di un bagliore mozzafiato.

“È la migliore immagine del tramonto dell'anno che si avrà in questa bellissima città” ha detto Jackie Faherty, astrofisica all'American Museum of Natural History.

Circa 200 anni fa, gli urbanisti che progettarono la moderna Manhattan decisero di costruirla usando un sistema di viali disposti da a nord a sud e da est e ovest. Questa scelta ha creato le condizioni per il Manhattanhenge.

Il nome è un omaggio a Stonehenge, il celebre monumento inglese costruito in epoca preistorica e utilizzato in rituali legati al sole. Durante il solstizio d'estate, l'alba è perfettamente incorniciata dalle sue enormi lastre di pietra, i megaliti.

Le vie migliori per ammirare lo spettacolo solo la 42esima, la 57, 34, 23 e 14esima strada. Lì si affollano newyorkesi e turisti.

Non solo al tramonto. Il Manhattanhenge si verifica anche all'alba, in concomitanza col solstizio d'invero.

E non solo New York. Anche se quello della città è indubbiamente l'evento con più risonanza internazionale, qualunque centro abitati che abbia lo stesso reticolo di strade parallele l’una all’altra e con un angolo rispetto alla direzione est-ovest (29° per New York) ospita un tramonto simile due volte all’anno.

Curiosità

Come spiega l'Inaf, i newyorkesi hanno fatto diventare da 2 a 4 i giorni del Manhattanhenge al tramonto, considerando sia quelli in cui il fondo della strada taglia esattamente il disco solare a metà (half sun) sia quelli in cui, invece, il disco si appoggia alla strada con il suo bordo inferiore (full sun).

La sequenza è sempre la stessa:

29 maggio (half sun)

30 maggio (full sun)

12 luglio (full sun)

13 luglio (half sun)

Ecco le immagini più belle postate sui social:

Here we go! Every year thousands of worshippers with phones flock to #Manhattanhenge to pay respect to the summer solstice. pic.twitter.com/o53x8PQMYw — Khai (@ThamKhaiMeng) 30 maggio 2018

The best places in NYC to see #Manhattanhenge https://t.co/8YYPPzZJIJ pic.twitter.com/dmqji57aHX — New York Post (@nypost) 29 maggio 2018

New York City is getting ready for #Manhattanhenge, the phenomenon when the sun aligns perfectly with Manhattan's street grid. Here's how to watch it: https://t.co/LDzuiHBMv7 pic.twitter.com/5ZWJ90HGT6 — CBS News (@CBSNews) 29 maggio 2018

Prossimo appuntamento il 12 e 13 luglio, qualche minuto più tardi, rispettivamente alle 20:20 pm EDT e alle 20:21 EDT.

Anche altre città come Toronto e Chicago sperimentano questo allineamento al tramonto, anche se in giorni diversi da quelli del Manhattanhenge. E voi avete ammirato lo stesso fenomeno in qualche altro luogo del mondo?

LEGGI anche:

Francesca Mancuso