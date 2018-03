Dal soffitto e dalle pareti pendono giù 30mila chiavi lasciate dagli ospiti di tutto il mondo al Baldpate Inn, uno chalet di montagna che si a trova a Estes Park, in Colorado ed è interamente ispirato a un romanzo.

Perché ci sono chiavi dappertutto? Nel 1913, il romanziere americano Earl Derr Biggers scrive un romanzo giallo comico intitolato "Seven Keys to Baldpate", diventato così famoso da ispirare sette film e una commedia teatrale di Broadway.

Ma ha anche ispirato Gordon e Ethel Mace che hanno deciso di creare uno chalet di montagna con lo stesso nome, riproducendo al suo interno anche la trama del romanzo.

Senza svelare la fine dell’accattivante giallo, diciamo che in un club di New York, Hal Bentley, il proprietario del locale, scommette cinquemila dollari con lo scrittore William Hallowell Magee che quest'ultimo non riuscirà a scrivere un romanzo in sole ventiquattro ore: la scommessa prevede che Magee debba restare nel locale, il Baldpate Inn, che in quel momento è chiuso per la stagione invernale.

Foto

Allo scrittore viene assicurato che del club esiste una sola chiave, così nessuno potrà disturbarlo durante il suo tentativo, invece, ben sei persone ognuna con la propria chiave, arrivano a interrompere lo scrittore. Per prima, Mary Norton, una giornalista di cui Magee è innamorato.

Seguono un sindaco corrotto, un gangster, un eremita e il capo della polizia. Il poliziotto cerca di rubare al gangster una grossa somma che, però, l'eremita prende, buttando i soldi nel fuoco. Per ultimo, giunge anche Bentley, che confessa che tutti gli altri sono attori ingaggiati da lui per distogliere dal suo lavoro Magee, in modo da fargli perdere la scommessa.

Foto

Ed ecco perché nel Baldpate Inn ci sono tutte queste chiavi. Dalla sua apertura, i proprietari hanno dato a ciascun visitatore la propria, ma la tradizione si è interrotta durante la prima guerra mondiale, quando il prezzo del metallo è divenuto troppo alto. Da allora i Maces non sono più stati in grado di regalare chiavi, ma al contrario ne hanno ricevute dai loro ospiti che anno dopo anno, hanno lasciato le più disparate.

Una vera e propria sfida fino ad arrivare a 30mila, tutte catalogate. Si dice ci siano addirittura le chiavi del Pentagono, di Westminster Abby, della cantina di Mozart e del castello di Frankenstein.

Foto

Foto

A ottobre 2017 come si legge nel blog dello chalet, Baldpate Inn è stata messa all’asta, ma a una condizione: ‘la proprietà sarà venduta con la sua storia e le sue collezioni.

“La nostra famiglia ha posseduto questa storica locanda per 32 anni. Anche se questo cambiamento ha un sapore agrodolce, siamo fiduciosi che una nuova famiglia Baldpate vedrà questo luogo incantevole come l'occasione perfetta per portare avanti tradizioni e creare nuovi ricordi”.

Ma non è l'unico hotel strano, leggete qui:

I 15 hotel più strani del mondo

Lo spettacolare hotel di ghiaccio ispirato a Game of Thrones

L'albergo cinese con mini camere dai vecchi tubi di cemento (VIDEO)

Dominella Trunfio

Foto cover