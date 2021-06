I 10 luoghi più suggestivi del mondo da dove ammirare un’alba mozzafiato

Dal Grand Canyon, in Arizona, all’isola di Skye in Scozia: 10 posti perfetti da cui contemplare un’alba indimenticabile

Ammirare l’alba in un luogo particolare d’Italia o del mondo? In questo momento della giornata, così come al tramonto, il cielo si tinge di colori spettacolari. Molte persone colgono l’occasione per scattare una fotografia mentre osservano l’alba, dato che non avranno mai più l’occasione di osservare gli stessi identici colori del cielo.

Ecco dieci luoghi speciali dove l’alba regala uno spettacolo davvero meraviglioso. Se prima o poi nella vita visiterete uno di questi luoghi, non tralasciate l’opportunità di fermarvi ad osservare l’alba e di fare in modo di raggiungerli prima che sorga il sole per godervi uno spettacolo davvero speciale.

Isola di Senja (Norvegia)

Lago di Ohrid (Macedonia)

Huang Shan (Cina)

Manarola, Cinque Terre (Liguria)

Grande Muraglia (Cina)

Piramidi di Giza (Egitto)

Monte Bromo (Indonesia)

Grand Canyon, Arizona (Stati Uniti)

Riserva Masai Mara (Kenya)

Isola di Skye (Scozia)

