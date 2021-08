Laghetto di San Benedetto: riaprono i Caraibi a due passi da Roma dopo la chiusura per la caduta di un masso. Come prenotare

Dopo una temporanea chiusura, riapre al pubblico il laghetto di San Benedetto, uno dei paradisi naturali più belli del Lazio. La suggestiva località, soprannominata i Caraibi di Roma per le sue acque cristalline, è rimasta chiusa per un paio di giorni a seguito della caduta di un masso nell’alveo del fiume Aniene.

L’incantevole specchio d’acqua, che si trova a Subiaco (a circa 70 km dalla capitale), appartiene al Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini ed è immerso in una cornice naturale incontaminata. A rendere il tutto ancora più suggestivo è la piccola cascata attraverso cui l’Aniene si getta nel laghetto, trasformandolo in una sorta di piscina naturale dalle acque color smeraldo. È, dunque, la meta perfetta per rinfrescarsi e rigenerarsi nelle calde giornate estive.

Come funziona la prenotazione online

Chi decide di visitare questo angolo di paradiso deve sapere, però, che l’accesso non è libero e occorre prenotare. Con lo scoppio della pandemia di Covid-19 a partire dallo scorso anno, infatti, il Comune di Subiaco ha deciso di regolare gli ingressi al sito naturalistico. Per entrare al laghetto di San Benedetto arriva la prenotazione online. Basta compilare un semplice modulo disponibile a questo link (almeno un giorno prima rispetto a quello della visita) e si riceverà la mail di conferma da presentare in biglietteria. Il biglietto d’ingresso costa 1,50 euro a persona.

Per godersi al meglio la visita di questo luogo incontaminato, il Comune di Subiaco ha pubblicato sul sito una serie di consigli da seguire:

Meglio scegliere giorni infrasettimanali, per evitare il sovraffollamento

Scarpe da trekking – o comunque chiuse – per percorrere al meglio il sentiero che conduce alla riserva

Lascia a casa barbecue e fenicotteri gonfiabili, non è quel tipo di luogo

Non…NON abbandonare rifiuti per nessuna ragione

Divertiti, fai il pieno di foto e raccontaci la tua esperienza taggando @SubiacoTurismo

Per tutte le altre informazioni sulle visite è possibile consultare il seguente sito web del Comune di Subiaco

