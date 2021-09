Cucciolo di cane salvato da una scimmia

Quest’anno l’autunno è arrivato puntuale, con le sue foschie, le piogge e le temperature che scendono improvvisamente. Ma non è tutto grigio come sembra, perché nei boschi e nella natura possiamo ammirare l’immenso spettacolo del foliage autunnale. Quando il fogliame comincia a cambiare colore e a tingere gli alberi dalle mille sfumature calde dell’autunno. Dal giallo smagliante all’ocra, dal dorato all’arancione, dal rosso vermiglio al marrone delle foglie secche.

In Svizzera, la patria delle montagne e dei boschi, sanno bene come questo spettacolo della natura possa attirare turisti e spingere ad esplorare itinerari autunnali da sogno. Ecco che Svizzera Turismo per il secondo anno ha messo online la mappa interattiva dei colori. Un servizio utile e pratico che permette di vedere in tempo reale il colore dei paesaggi in più di 100 località imperdibili della Svizzera.

La mappa del foliage in tempo reale

Mentre lo scorso anno la mappa si basava soprattutto sui colori, quest’anno il tutto funziona grazie a centinaia di webcam che mostrano in tempo reale il paesaggio circostante. Se si vuole organizzare un’escursione per questi itinerari del foliage, non ci si potrà sbagliare! Non si correrà il rischio di arrivare troppo presto, quando gli alberi sono ancora verdi, o troppo tardi, quando saranno spogli. L’autunno in Svizzera è breve ma basterà cliccare sulla mappa e scegliere sul momento il colore che più ci affascina!

Ecco il video che mostra il funzionamento della mappa:

Sul sito, oltre la mappa dei colori, è possibile visualizzare altre mappe interattive per scoprire parchi naturali, percorsi ferroviari e funivie in montagna, itinerari per trekking o escursioni avventurose, parchi con animali e anche servizi di accoglienza come rifugi, ristoranti e hotel su tutto il territorio.

Le mappe interattive vengono aggiornate due volte a settimana e offrono informazioni anche sulle condizioni metereologiche e dell’ambiente, grazie alla collaborazione con gli esperti di SRF Meteo.

Per ammirare il foliage dei boschi svizzeri esiste anche la possibilità di percorrere in treno i più bei itinerari panoramici, che attraversano i vari cantoni in lungo e in largo fino ad arrivare in Italia. E anche quest’anno riparte il treno del foliage che collega Locarno e Domodossola. Un percorso fiabesco tra alberi variopinti, un tuffo nei colori brillanti autunnali che ci riscalderà il cuore prima del lungo inverno.

Fonte: Svizzera Turismo

