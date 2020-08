Dormire in un magico villaggio indiano (in Piemonte) per riconnettersi con la natura

Quest’anno avete voglia di vivere un’estate magica a contatto con la natura? Se siete alla ricerca di un’esperienza unica, in Piemonte, nel cuore della Valle Maira, sorge l’originale Tatanka Village, che riproduce fedelmente un villaggio indiano, con dodici tepee pronte a ospitarvi.

Il tepee è l’iconica tenda utilizzata dai nativi americani, una struttura semplice ma ricca di storia e simbolo della cultura degli indigeni.

Un tempo, il tepee era realizzato utilizzando legno di betulla, pelli di animali e teli in tessuto.

La tenda, oltre a essere resistente, capace di proteggere dalle piogge, nonché dalle rigide temperature invernali e dal caldo estivo, era semplice da smontare e trasportare e seguiva così i nomadi durante i loro spostamenti.

Il villaggio ricostruito in Piemonte offre la possibilità di riscoprire lo stile di vita dei nativi americani, non solo dormendo in una tenda che riproduce il tepee ma anche attraverso la scoperta e la conoscenza di tribù fortemente legate alla natura e alla spiritualità.

Durante il soggiorno è ad esempio possibile scolpire il proprio totem, manufatto in cui vengono rappresentati animali, piante o fenomeni naturali che rappresentano il proprio spirito protettivo e a cui si rimane legati per tutta la vita.

Partendo dal villaggio ci si può inoltrare a piedi o a cavallo alla scoperta di paesaggi straordinari e provare a sentire l’energia, la forza e la potenza della natura, sentendosi in connessione con l’ambiente, quella connessione fondamentale per gli indiani.

Sebbene il villaggio si trovi immerso nella natura, in un luogo suggestivo capace di regalare grandi emozioni, dormire nei tapee consente solo in parte di tuffarsi nel passato. Le tende sono collocate in un’area di un moderno campeggio, dotato di tutte le comodità del nostro tempo, dai servizi igienici al minimarket.

Un buon compromesso per trascorrere una vacanza lontano dal traffico e dall’inquinamento delle città e vivere un’esperienza fatta di silenzio, verde e semplicità, senza perdere del tutto il contatto con il “nostro mondo”.

Fonti di riferimento: Tatanka Village

