Il villaggio degli gnomi a San Candido: il parco giochi da fiaba in Val Pusteria

Il villaggio degli gnomi di San Candido è un luogo che resta nel cuore incastonato com’è all’interno del parco naturale delle Tre Cime, Patrimonio Unesco.

Inaugurato nel 2018, questo villaggio, situato nei pressi del rifugio Gigante Baranci in Val Pusteria, è ispirato a una leggenda, quella del gigante Baranci. Essa racconta che quest’ultimo in origine era un bambino, trasformatosi in gigante dopo aver bevuto da una fonte magica.

Il bambino-gigante, di nome Haunold, aiutò gli abitanti di San Candido a portare a valle dei pesantissimi massi destinati alla costruzione della Collegiata del paese, e per questo gli venne dedicato l’omonimo monte. Ad aiutarlo nell’impresa furono gli gnomi, che il direttore della Drei Zinnen Spa, Rudolf Egarter, ha deciso di ringraziare creando un villaggio interamente dedicato a loro.

Il villaggio, che si raggiunge con la seggiovia, è formato da 9 baite di legno grezzo dove si svolge la vita degli gnomi, ci sono anche casette tra gli alberi raggiungibili grazie a scale e ponti di corda, e laghetti a forma di impronta di gigante. Tra le varie meraviglie, anche un bellissimo castello e un mulino magico.

Il tutto realizzato nel pieno rispetto dell’ambiente, con materiali naturali, coniugando tradizione e artigianato locale.

Per i bambini ci sono anche un parco avventura, tubing, tappeti elastici e il mitico funbob che permette di scendere a valle sulle famose automobiline su rotaia, a tutta velocità.

L’ingresso al Villaggio degli gnomi è gratuito e per una vacanza in famiglia immersi in una natura da fiaba è senz’altro l’ideale.

FONTI: Tre Cime

